Повышение инфляции пока не останавливается
По нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата, на прошлой неделе инфляция ускорилась до 5,3% г./г. В отсутствие традиционных проинфляционных причин (потребительский бум, масштабное ослабление рубля) показатель выглядит повышенным, хотя и не стоит забывать об эффекте низкой базы прошлого года, из-за которого годовая цифра сейчас несколько завышена.
В целом текущая ситуация выглядит нетипично – в прошлом для повышения цен всегда были более явные причины. Сейчас же проинфляционная динамика, по всей видимости, будет видна не только в продовольственном сегменте (можно сказать, что продукты, дорожавшие активнее всего и вызывавшие наибольшее беспокойство еще в конце прошлого года, уже не дают повода для волнения), но и в непродовольственном (заметно небольшое повышение цен на топливо, лекарства, некоторую бытовую технику).
1) Переоценка запасов товаров длительного пользования с учетом новых условий. Не исключено, что из-за заметного падения потребительского спроса у ритейла образовались большие запасы, а цены на них, вероятно, отражали еще старый (более крепкий) курс рубля, а переоценить их по новому курсу мешало слабое состояние спроса. Сейчас с учетом последних данных потребительская активность восстанавливается, и производители могли решить, с одной стороны, повысить цены на старые запасы, а с другой, обновить ассортимент (импортированный уже с учетом нового, более слабого курса). В принципе, нечто похожее происходит каждый год, но отличие текущей ситуации – в беспрецедентном замедлении потребительской активности на фоне пандемии (которая, видимо, не позволила оперативно отразить все изменения курса в ценах товаров).
2) Произошедшее в последние недели ослабление рубля непосредственно отражается на полностью импортных в это время продовольственных товарах (например, на фруктах и овощах).
При этом эффект переноса курса рубля (пусть и отложенного) – все равно временный фактор. Кроме того, уже с марта-апреля эффект низкой базы прошлого года будет уменьшаться, что позволит инфляции пойти на спад. По итогам этого года мы ожидаем инфляцию на уровне 4% г./г.
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