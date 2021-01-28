Лучше рынка вновь выглядят "защитные" бумаги ретейлеров
Индекс Мосбиржи сегодня под влиянием сравнительно активного снижения котировок американских фондовых рынков. Возможно, американские инвесторы так отреагировали на итоги первого дня январской сессии ФРС.
Для рынка это означает, что политика ФРС, продолжит формировать тенденцию постепенного повышения требуемой доходности вложений, что позитивно для спроса на риск.
Сравнительно слабо сегодня выглядят бумаги ВСМПО-Ависма, динамика цен которых в последние дни сформировала заметную дивергенцию с тенденцией котировок широкого рынка. Поводом для фиксации прибыли стала информация о том, что ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" продлило долгосрочное соглашение на поставку титановой продукции с одним из своих крупных партнеров – Tital, входящим в аэрокосмическую группу Howmet, США. Подобная позитивная информация была ожидаема после выхода данных о заключении компанией договоров с Boeing.
Сегодня во второй половине дня под влиянием технических факторов и, как представляется, с учетом итогов первого дня сессии ФРС, преобладают шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3320-3385 пунктов, 74,95-76,60 рублей и 90,75-92,25 рублей за доллар США и евро соответственно.
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