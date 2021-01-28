Вчера было опубликовано решение ФРС США по монетарной политике, затем состоялась пресс-конференция Пауэлла.

Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

Однако, я обратил внимание на некоторое переформатирование текста, прежде всего, во временном масштабе.

Помимо того, что в заявлении FOMC указал на замедление экономики США, полностью убрали фразы об эффекте пандемии на экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Теперь влияние вируса на экономику обозначено в прошлом и настоящем времени. После пресс-конференции Пауэлла стало понятно, почему.

Монетарное, фискальное стимулирование, вакцины, коллективный иммунитет позволят экономике восстановиться во второй половине 2021 года, поэтому центробанк уже не рассматривает пандемическое влияние на экономику как основное, а концентрируется на целях по инфляции и безработице.

Кстати, большая часть вопросов на пресс-конференции крутилась вокруг инфляции и возможном сворачивании стимулов. Само по себе это знаковое событие, учитывая, что главные болезненные вопросы задавали авторитетные обозреватели из CNBC и Bloomberg.

Пауэлл в своем стиле старался обходить острые вопросы, но тема слишком волнующая (все вспоминают 2013 год и поддержку Пауэллом сокращения QE по 10 млрд), и господину Председателю пришлось сказать, что как только показатели по инфляции и занятости выйдут на цели, ФРС начнет сокращать стимулы.

Таким образом, теперь главные цифры для всего рынка — это инфляционные показатели.



