Европейские фондовые рынки завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, отыграв потери, которые наблюдались ранее в ходе торгов. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,1%, немецкий DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 вырос на 0,9%, британский FTSE 100 снизился на 0,6%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе 2021 года опустился до 91,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в декабре 2020 года значение индикатора составляло 92,4 пункта, а не 90,4 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 89,5 пункта.

Основные фондовые индексы США также закончили торги четверга ростом, хотя и отступили от максимумов середины дня. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,5% до 13337 пункта, Dow прибавил 0,99%, до 30603,3, а S&P500 снизился на 0,13% и составил 3668,1.

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рост акций крупных IT-компаний, который стал триггером отскока более широкого рынка, отвлек внимание инвесторов от данных, которые показали резкое сокращение экономики США в 2020 году.

Все 11 секторов закрылись в плюсе. Финансовый и сектор здравоохранения продемонстрировали наибольший прирост.

Бумаги Apple, Tesla и United Airlines отыгрывали результаты квартальной отчетности за квартал, опубликованные накануне.

Эпопея с GameStop и AMC продолжается. Акции GameStop и AMC рухнули более чем на 40% после огромного роста в предыдущие сессии, когда их разогнала армия розничных инвесторов, координируемая через социальные платформы. Торговые платформы, включая Robinhood и Interactive Brokers, ограничили торговлю по некоторым акциям, которые сильной выросли на этой неделе, что уменьшило опасения последствий для более широкого рынка.

После закрытия основной торговой сессии бумаги Visa выросли на 1% вследствие публикации сильного отчета. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась до $1,42 и оказалась лучше ожиданий в $1,28. Выручка также превзошла прогнозы. Кроме того, компания анонсировала программу обратного выкупа объемом $8 млрд.

В четверг департамент торговли сообщил, что ВВП в четвёртом квартале вырос на 4% (годовым темпом), что соответствовало ожиданиям, так как распространение вируса и недостаток новых мер стимулирования сдерживали расходы потребителей.

Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе показали их число 847 тыс, что меньше ожидавшихся 875 тыс.

С точки зрения запланированных событий пятница ожидается спокойным днем на события. Франция опубликует данные по динамике ВВП за 4 квартал. В США ожидается публикация данных по доходам и расходам потребителей за декабрь и индексу потребительских настроений от университета Мичиган за январь.

Сегодня череда отчетов продолжится, а среди знаковых отчетов среды стоит отметить Caterpillar, Eli Lilly. Также сегодня в Нью Йорке с речь о пандемии коронавируса и успехах вакцинации выступит Энтони Фаучи — американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Западные фондовые индексы продолжают пребывать в неопределенности. Статистика продолжает говорить не в пользу роста, а надежных драйверов на рынке практически не осталось. Новостей относительно объявленного 2 трлн плана нет, а усталость от постоянных ожиданий продолжает накапливаться.



