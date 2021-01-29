Внешний фон для российского рынка акций вновь ухудшился
Сегодня российский фондовый рынок, вероятно, вновь откроет торги на отрицательной территории на фоне очередного ослабления внешнего фона. Некоторый всплеск оптимизма, наблюдавшийся вчера на ряде рынков, прежде всего в США, оказался короткоживущим, и тенденция к снижению скорее всего возобновится в последний торговый день недели. Инвесторов продолжает нервировать происходящее на Уолл-стрит, где розничные инвесторы, объединяясь посредством социальных сетей, проводят организованные атаки на ставки хедж-фондов в ряде бумаг. Кроме того, не самые благоприятные новости продолжают приходить с фронта борьбы с коронавирусом, где ряд ведущих стран сталкиваются с дефицитом вакцин от COVID-19.
В четверг ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали восходящую динамику после значительной просадки днем ранее. Позитива придала неплохая статистика по рынку труда и недвижимости. По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,99%, до 30 603,36 пункта; Индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98%, до 3787,38 пункта; Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продвинулся на 0,5% и закрылся на отметке 13 337,16 пункта.
Ведущие европейские индексы накануне закрылись разнонаправленно, в среднем с небольшим повышением. Сводный Индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,1%, до 403,39 пункта.
Российский рынок акций большую часть вчерашнего дня пребывал в заметном минусе, однако к концу торгов сумел отыграть большую часть потерь. В результате Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии уменьшился лишь на 0,05%, до 3342,01 пункта; Индекс РТС просел на 0,6%, до 1384,64 пункта.
Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 мск Nikkei 225 отступил на 1,86%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%, а китайский CSI 300 просел на 0,1%.
Фьючерс на S&P 500 опускается на 1,35%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,23% и находятся у отметки $55,4 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 0,13% на уровне $52,27. Котировки золота прибавляют 0,3% и находятся на отметке $1846,7 за тройскую унцию.
Пятница будет весьма насыщенной в плане выхода важной макростатистики. В Германии будут опубликованы предварительные данные по ВВП за IV квартал 2020 года, а также данные по уровню безработицы за январь. В Штатах будут обнародована декабрьская статистика по личным доходам и расходам американцев, а также окончательные январские данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета.
Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов за IV квартал и 2020 год Evraz, «Полиметалла» и «Норильского никеля».
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи опустился к нижней границе среднесрочного восходящего канала, где была найдена поддержка. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 3400 пунктов.
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