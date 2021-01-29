Сегодня российский фондовый рынок, вероятно, вновь откроет торги на отрицательной территории на фоне очередного ослабления внешнего фона. Некоторый всплеск оптимизма, наблюдавшийся вчера на ряде рынков, прежде всего в США, оказался короткоживущим, и тенденция к снижению скорее всего возобновится в последний торговый день недели. Инвесторов продолжает нервировать происходящее на Уолл-стрит, где розничные инвесторы, объединяясь посредством социальных сетей, проводят организованные атаки на ставки хедж-фондов в ряде бумаг. Кроме того, не самые благоприятные новости продолжают приходить с фронта борьбы с коронавирусом, где ряд ведущих стран сталкиваются с дефицитом вакцин от COVID-19.

В четверг ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали восходящую динамику после значительной просадки днем ранее. Позитива придала неплохая статистика по рынку труда и недвижимости. По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,99%, до 30 603,36 пункта; Индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98%, до 3787,38 пункта; Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продвинулся на 0,5% и закрылся на отметке 13 337,16 пункта.

Ведущие европейские индексы накануне закрылись разнонаправленно, в среднем с небольшим повышением. Сводный Индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,1%, до 403,39 пункта.

Российский рынок акций большую часть вчерашнего дня пребывал в заметном минусе, однако к концу торгов сумел отыграть большую часть потерь. В результате Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии уменьшился лишь на 0,05%, до 3342,01 пункта; Индекс РТС просел на 0,6%, до 1384,64 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 мск Nikkei 225 отступил на 1,86%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%, а китайский CSI 300 просел на 0,1%.

Фьючерс на S&P 500 опускается на 1,35%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,23% и находятся у отметки $55,4 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 0,13% на уровне $52,27. Котировки золота прибавляют 0,3% и находятся на отметке $1846,7 за тройскую унцию.

Пятница будет весьма насыщенной в плане выхода важной макростатистики. В Германии будут опубликованы предварительные данные по ВВП за IV квартал 2020 года, а также данные по уровню безработицы за январь. В Штатах будут обнародована декабрьская статистика по личным доходам и расходам американцев, а также окончательные январские данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета.

Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов за IV квартал и 2020 год Evraz, «Полиметалла» и «Норильского никеля».

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи опустился к нижней границе среднесрочного восходящего канала, где была найдена поддержка. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 3400 пунктов.