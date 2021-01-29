Российский рынок акций в четверг переписал локальные минимумы, однако к концу дня за счет улучшения внешнего фона удалось выкупить часть просадки. Закрытие индекса Мосбиржи прошло около 3340 п.

Помимо внешних факторов отскок нашего рынка отчасти можно списать на валютный фактор. На фоне сохранения относительной слабости рубля ожидаемо начали постепенно восстанавливаться акции экспортеров. Так, на динамику индекса наибольшее влияние оказали Лукойл (+1,4%) и Норникель (+0,9%). В целом именно относительная слабость рубля позволяет в последние пару сессий нашему рынку показывать более сильную динамику по сравнению с индексом развивающихся стран MSCI Emerging Markets, который три сессии подряд теряет по 1,25–1,5%.

Краткий обзор ситуации на рынке в отношении индекса S&P 500

Реализацию сценария более глубокой просадки теперь можно будет ожидать в случае закрепления ниже 3310 п. При закрытии сессии под этой отметкой следующая важная область поддержки сместится в район 3175–3190 п.

В целом по российскому рынку краткосрочный взгляд остается осторожным, и мы допускаем повышенную волатильность в ближайшие несколько недель, однако на горизонте года сохраняются положительные ожидания. Как уже много раз отмечали, волны коррекции в текущей ситуации — это повод для наращивания длинных позиций в акциях.

Что касается долгового рынка, то здесь ситуация иная. На фоне инфляционных опасений участники рынка не спешат возвращаться в длинные бумаги. Индекс ОФЗ (RGBI) в четверг вновь переписал многомесячные минимумы. Причин для резкой смены настроений пока не появляется. При этом отметим, что с точки зрения сезонности период февраль–март очень часто является позитивным для рубля, что способно сдержать волну распродаж на рынке облигаций.

В США после 2,5%-ой просадки среды уже вчера мы видели активный отскок. Индекс S&P 500 прибавил процент, что позволило поменять избыточный медвежий сентимент, который появился у трейдеров днем ранее.

По индексу S&P 500 ключевая реперная точка расположена около 3715–3725 п. Ее потенциальный пробой откроет дорогу к следующему ориентиру около 3630 п. Пока этого не произошло, актуален восходящий тренд.

Темой №1 в США и теперь уже во всем мире остается экстремальная волатильность в акциях третьего эшелона, в которых устроили шортсквиз на фоне публикаций на Reddit. Резкие колебания как болезнь распространились на широкий круг активов, в которых были сформированы значительные короткие позиции. Об этом начали писать не только деловые и биржевые СМИ, но вообще все новостные агентства.

Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

Завершится ли на этом спекулятивная история? Сомневаюсь. Уже на постмаркете (after-hours trading) многие из этих активов уверенно отскочили и снова начали расти. Сейчас можно лишь с уверенностью говорить о том, что на длинной дистанции неизбежен их возврат на исходные позиции, но в краткосрочной перспективе волатильность сохранится.

В ближайшее время возможны ситуации, когда после роста акций любой компания «со сложностями» более чем на 4–5% будет возникать спекулятивный импульс роста, так как участники начнут разгонять актив в надежде на хотя бы частичное повторение истории с GameStop. Это эпизодическое явление, которое постепенно пройдет, так как со временем все увидят, что подобные движения всегда заканчиваются возвратом котировок на исходные позиции или даже к новым минимумам. При этом уже появляются алгоритмы, которые работают на опережение: движения на 10–20% в бумагах происходят за минуты, а все поздно присоединившиеся в результате могут получить убытки. То есть заработать с толпой становится все сложнее.

Вместе с тем мы можем видеть активность крупных игроков и тех же хедж фондов, которые наблюдая за происходящим в третьем эшелоне, могут заранее фиксировать избыточные короткие позиции по любым бумагам, лишь бы не нарваться на ситуацию с GameStop. Наверняка в последние пару дней во многих управляющих компаниях и фондах прошли заседания инвестиционных комитетов, где обсуждались возросшие риски удержания коротких позиций.

Среди относительно ликвидных бумаг в России центре внимания:

— Ozon (+8%). Днем ранее депозитарные расписки падали на 8%, так что столь же значительный отскок является лишь элементом общей экстремально высокой волатильности. Текущая оценка компании близка к относительно справедливой, но из-за высокой спекулятивной активности отклонения котировок могут быть значительными. Такой актив подходит не всем типам инвесторов.

— АФК Система (+2,5%). Рост как раз был в первую очередь спровоцировано отскоком Ozon, в котором АФК контролирует 33,1%. Среднесрочным целевым ориентиром в Системе, на мой взгляд, остается область 34–35 руб. Ключевые драйверы: ожидания IPO непубличных бизнесов, снижение долга, рост капитализации дочерних компаний.

— ФосАгро (+1,6%). Компания опубликовала операционный отчет за IV квартал. Менеджмент указал на сохранение роста цен на продукцию и в январе. Текущая оценка близка к справедливой, однако продолжение устойчивого подъема цен на фосфатные удобрения может поддержать котировки ФосАгро.

— Лукойл (+1,4%). На акции компании пришлось 10% от рыночного оборота. Ранее они оказались среди аутсайдеров, что, на наш взгляд, было неоправданно, поэтому лидерство бумаг в первой фазе отскока вполне закономерно. Локальные просадки в акциях можно рассматривать в качестве повода для покупок. Долгосрочные ожидания остаются положительными.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня отчет о производственных результатах за IV квартал представят Норникель, Полиметалл и Евраз.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают диной динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,8%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около уровня $55,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.



