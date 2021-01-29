МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российская валюта попала под давление 21 января. За семь торговых дней рубль подешевел к доллару США на 4,5%, до 76,50 руб. Его ослабление началось с укрепления доллара на валютном рынке. 22 января курс доллара пробил уровень 74,40 поднявшись до 75,36 руб. Падение курса рубля вызвала подешевевшая нефть на фоне ухода инвесторов от риска, а также новая вспышка коронавируса в Китае.

На данный момент нефть стабилизировалась выше $55 за баррель. Курс доллара снизился до 74,64 руб., но буквально за сутки курс доллара обновил декабрьский максимум на 76,50 руб. При этом нефть торгуется с положительной динамикой на уровне $55,78 за баррель (+0,44%). Однако из-за обвала рубля инвесторы распродают акции и облигации, что может привести к существенному падению фондовых индексов, ослаблению рубля и оттоку капитала из России. Глобальное бегство от риска увлекло за собой рубль

Что происходит?

К внешнему фону (уход от риска, разнонаправленная динамика по нефти, укрепление доллара, новая вспышка в Китае, ужесточение ограничительных мер в Европе) добавились внутренние негативные факторы, связанные с социальной нестабильностью. Если 18 января рублевые пары не отреагировали на задержание Алексея Навального в аэропорту, то его арест уже вызвал опасения у зарубежных инвесторов, так как одновременно появилась информация о несанкционированных акциях, а это уже является весомым негативным фактором для фондового рынка и российской валюты.

23-24 января в российских городах действительно прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера, что еще сильнее оказало влияние на рублевые пары и динамику российских фондовых индексов. Для государства такое положение дел означает ухудшение инвестиционного климата и распродажу облигаций, что в конце концов скажется на росте стоимости госдолга. Падение цен на акции ударит по инвесторам — снижение доходности инвестиций и убытки неизбежны. А ослабление рубля приведет к повышению цен в российских магазинах.

Спекулянты же сейчас используют текущую ситуацию, чтобы заработать на ослаблении рубля из-за роста политической напряженности. Рынок закладывает в цену риск ухудшения ситуации. Индекс государственных облигаций России (RGBI) c 21 января упал на 0,95%, до 150,63. Индекс МосБиржи упал на 5,44%, до 3307 пунктов, индекс РТС — на 8,99%, до 1365 пунктов. Понятное дело, что участники рынка уходят в защитные активы, чтобы пережить бурю, но, когда рубль слабеет на дорожающей нефти, это странно наблюдать. Цены на нефть под давлением на фоне роста опасений по спросу

Откуда негатив?

Люди, которые инвестируют в акции и другие рисковые активы, отслеживают весь новостной фон, чтобы не потерять деньги. В компаниях работают аналитики, которые просчитывают все виды рисков. И они понимают, что увеличившиеся число пожертвований Навальному указывает на то, что политическая и социальная ситуация накаляется, а значит, несанкционированные акции будут продолжать раскачивать экономическую лодку и негативно влиять на инвесторов и рубль. Об увеличении финансирования можно судить по движению средств на одном, но ставшем публичным криптовалютном кошельке.

Кошелек этот засветился на сайте Навального еще в 2018 году, а если он кому-то известен, то через блокчейн можно отследить все транзакции. За все время существования биткоин-кошелька штаба Навального по сегодняшний день на него поступило 657,28 BTC (по текущему курсу $31500 составляет $20,7 млн). При просмотре списка транзакций с 31 июля 2020 года средняя сумма пожертвования составляла примерно 0,06 BTC — по текущему курсу ($3250 за биткоин) это составляет $1935. После отравления Алексея Навального число пожертвований и суммы транзакций увеличились в два раза. После ареста на кошелек стали поступать суммы в размере 0,4-0,5 BTC. 22 и 24 января поступило два биткоина, по одном биткоину за транзакцию. Деньги с этого кошелька сразу все снимаются. Биткоин вновь резко подорожал

Чего ждать?

Поскольку финансирование фонда Навального увеличилось, инвесторы опасаются новых несанкционированных акций, санкций и боятся, что ситуация выйдет из-под контроля. А как мы знаем, деньги любят тишину. Хорошо, если опасения напрасные и политическая ситуация стабилизируется. Если нет, то индекс RGBI со 150 двинется к уровню 145 пунктов. По доллару уже маячит уровень 80 руб., по евро — 96 руб. При бегстве инвесторов с российского фондового рынка по индексу МосБиржи ожидается падение уровня 1260 пунктов, индексу РТС — 3065 пунктов. Если укрепление доллара в первом квартале будет сдержанным и мировые фондовые индексы удержатся на текущих уровнях, то удар по нашим рынкам будет слабее.