Согласно нашим расчетам, в декабре российский ВВП сократился на 1,7% после снижения на 2,1% в ноябре.

Декабрьская инфляция в бедных регионах оказалась выше, чем в богатых

При этом ухудшение оборота розничной торговли, как и месяцем ранее, отчасти связано с сокращением потребления продуктов питания на фоне спада в сельском хозяйстве и роста цен на отдельные группы продовольственных товаров. В то же время заметное позитивное влияние на экономическую динамику оказал рост производства в обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, а также улучшение ситуации на транспорте и в секторе услуг.

Как мы уже писали, рост в обработке, по всей видимости, связан с сохраняющимся высоким уровнем государственных расходов в прошлом месяце (расходы федерального бюджета выросли на 18,2% год к году). В свою очередь, улучшение ситуации в транспортной отрасли связано с относительно холодной погодой, что позитивно отразилось на перевозках угля и прокачке газа.

Инфляция продолжает наступление

Однако, несмотря на начало вакцинации, эпидемиологическая обстановка в развитых государствах остается сложной.

Кроме того, объемы и сроки запуска новых фискальных стимулов в США по-прежнему неясны, что может привести к торможению в экономике Соединенных Штатов и, таким образом, негативно отразиться на динамике российского ВВП.

Тем не менее мы ожидаем, что по итогам нынешнего года российская экономика прибавит 2,8%, а в 2022 г. темпы роста составят 1,7%.