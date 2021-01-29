ОФЗ: локальный спрос помог отыграть потери
Рынок ОФЗ вчера опять оказался под давлением на фоне ослабления рубля, курс которого к доллару утром превысил 76. К середине дня облигации с фиксированным купоном поднялись в доходности на 5–8 бп. Последующее восстановление рубля помогло рынку восстановить позиции за счет спроса со стороны локальных спекулятивных инвесторов. По итогам сессии кривая закрылась на прежних уровнях, интервал изменения доходностей не превысил ±2 бп. Наиболее сильный результат показали 6-летний ОФЗ-26232 (YTM 6,01%) и 13-летний ОФЗ-26225 (YTM 6,68%), в то время как 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 6,39%) отстал от рынка, поднявшись в доходности на 7 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг внушительных 21 млрд руб. (1,2x среднедневного показателя за последний месяц), из которых 12 млрд руб. пришлось на длинные и среднесрочные выпуски. Локальные рынки долга других развивающихся стран закрылись без изменений или в положительной зоне. На общем фоне выделялись 10-летние облигации Колумбии и Мексики, опустившиеся в доходности на 2–3 бп, Бразилии (-12 бп) и Турции (-22 бп).
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