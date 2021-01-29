SPAC получили огромную популярность в 2020 году. Прошедший год стал рекордным по количеству новых SPAC вышедших на биржу и объему привлеченных ими средств, которые уже сопоставимы с традиционными IPO. 219 SPAC вышли на первичное предложение акций (IPO) в 2020 году и привлекли в совокупности более $82 млрд, согласно данным Goldman Sachs. Можно сказать, что за последнее время в среднем каждый торговый день появляется новый SPAC.

Что такое SPAC

SPAC это "blank check company", компания, не ведущая коммерческих операций, созданная с целью привлечения капитала посредством IPO для поглощения существующей компании.

Основное преимущество SPAC — более простой и быстрый выход на IPO для молодых компаний путем слияния или поглощения со стороны SPAC, с целью оперативного использования рыночного момента.

SPAC имеет ряд существенных недостатков для инвесторов, связанных с отсутствием чётких планов у менеджмента и достаточной информации о приобретаемом бизнесе.

Качество команды управляющих SPAC является одним из наиболее важных критериев выбора объекта инвестиций, что может повысить вероятность успеха для инвесторов.

Использование SPAC для участия в IPO может нести в себе больше различного рода рисков для инвесторов, чем участие в традиционном IPO.

В целом SPAC — это еще один вариант для компании привлечь капитал помимо традиционного IPO или прямого размещения акций.

Как попасть и не пропасть на IPO перед самим IPO

Возросшая популярность SPAC объясняется в первую очередь тем, что они существенно упрощают процесс IPO для частных компаний. Подобные механизмы популярны у молодого бизнеса, желающего сэкономить время и средства. Некоторые частные компании, выбирающие SPAC, не смогли бы пройти необходимый для традиционного IPO строгий отбор, не отвечая требованиям финансовой отчетности или в силу непривлекательной бизнес-истории.

В частности, SPAC могут использовать прогнозные финансовые показатели, чтобы презентовать себя для инвесторов в более привлекательном ключе, в то время как при традиционном IPO компании опираются на фактическую информацию.

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Как правило, SPAC должен осуществить приобретение в течение определенного периода времени, обычно двух лет.

В противном случае SPAC может быть вынужден ликвидироваться и вернуть средства с трастового счета.

У "blank check company" в момент IPO еще нет коммерческого бизнеса — его цель собрать средства для будущих приобретений. Естественно, что в этом уже кроется риск для инвесторов, так как целевой бизнес пока неизвестен. Зачастую компания только имеет планы по поиску объектов для приобретения в определённых отраслях.

Три фазы IPO SPAC:

Первая фаза: акции SPAC после размещения начинают торговаться на фондовом рынке (начальная стоимость акций обычно составляет $10). В этот момент еще не определена целевая компания для приобретения. Инвесторы приобретают акции SPAC исключительно в надежде, что управляющим удастся совершить выгодную сделку.

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Третья фаза: SPAC меняет свое имя на имя приобретенной компании и начинает торговаться под её тикером. Финансовая отчетность рапортуется в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам (SEC). На этом этапе, возможно провести более надежный финансовый анализ компании и сделать более обоснованную оценку стоимости.

Управляющая команда

Если инвесторы хотят участвовать в IPO SPAC, то необходимо обратить самое пристальное внимание на качество управляющей команды.

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Важно, чтобы цели этой команды и её финансовая мотивация была корректно связана с дальнейшим успехом приобретаемого бизнеса.

В таких случаях команда управляющих SPAC может быть очень полезной для успешного становления новой публичной компании на ноги.

В каком-то смысле выбор среди SPAC, особенно на ранней фазе, это выбор их управляющих команд.

Этот подход не гарантирует успех, но может повысить вероятность получения удовлетворительных результатов от инвестирования в SPAC.

Риски

SPAC могут содержать больше риска для инвесторов, чем традиционные IPO. Необходимо понимать, что не все IPO становятся удачными, многие из них торгуются хуже рынка, особенно при смене рыночной конъюнктуры или отношения инвесторов к конкретному сектору экономики. Это также относиться и к SPAC.

До сделки SPAC могут торговаться с большой премией, которая может исчезнуть, в случае, если сделка так и не состоится.

С учетом пониженных стандартов отчетности, SPAC, даже после обозначения компании-кандидата, могут нести больше риска для инвесторов, чем традиционные IPO.

Реальную стоимость приобретаемой компании может быть очень сложно оценить из-за отсутствия полноценной финансовой отчетности.

Популярность SPAC — это еще одно обстоятельство, которое может сделать их жертвой собственного успеха.

На рынке образуется большое количество SPAC в поисках новых компаний в сжатые сроки, что, соответственно, приводит к дефициту перспективных кандидатов. Это может привести к сделкам, не отвечающим интересам инвесторов по качеству или цене.