Статистика декабря показала первые оценки сжатия экономики в 2020 году
По итогам прошлого года потребление упало на 7.4% г/г в реальном выражении, движимое в первую очередь существенным снижением оборота платных услуг (-17.3% г/г). Оборот розничной торговли сократился на 4.1% г/г (продукты питания —2.6% г/г, непродовольственные товары —5.2% г/г), показав умеренное восстановление в 4к’20 за счет роста спроса на непродовольственные товары на фоне опасений ускорения инфляции и волатильности валютного курса.
Реальные располагаемые доходы сократились на 3.5% г/г. Весомую поддержку располагаемым доходам в течение 2020 года оказали рост бюджетных социальных трансфертов и индексация заработных плат (январь-ноябрь +2.2% г/г) – ближе к концу года картина начала меняться в пользу предпринимательских и иных доходов. Однако обе категории остаются в состоянии стресса, восстановление от которого может занять не менее года даже при условии интенсивного восстановления экономической активности в течение 2021 года. Население в целом сохранило сберегательную модель поведения, однако последствия «инвестиций в недвижимость» как инструмента сбережений для потребительской модели населения еще предстоит оценить.
Уровень безработицы отступил до 5.9%, что соответствует наблюдаемому росту спроса на рабочую силу и поступательному восстановлению наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
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