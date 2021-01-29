Ослабление интереса к риску снижает спрос на российские активы
Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск упал на 1% на фоне возобновившегося снижения американского фондового рынка и продолжающейся консолидации нефтяных цен. ФРС несколько улучшила свои оценки макроэкономической ситуации. В заявлении по итогам прошедшего на днях заседания регулятора не содержалось утверждения о том, что распространение коронавируса несет значительные риски в среднесрочной перспективе. Инвесторов итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС разочаровали, так как многие из них рассчитывали на дополнительные меры монетарной поддержки экономики. Однако регулятор ограничивает эти ожидания, что создает мощный импульс для повышения требуемой доходности вложений и инвестиционного спроса. Характерно, что именно после заседания ФРС автор стратегии в акциях EM в Bloomberg Intelligence Гаурав Патанкар заявил о возможном начале десятилетия догоняющего роста для акций развивающихся стран, которые выглядят привлекательнее других активов.
Рост не первый день подряд продолжают демонстрировать девелоперы ПИК и ЛСР, хотя значимых позитивных для компаний новостей не поступает. Возможно, поводом для роста служит ожидаемое участниками торгов смягчение политики Банка России по итогам заседания, которое пройдет на следующей неделе. Некоторое замедление инфляции в начале года создает для регулятора соответствующее окно возможностей. Участники проведенных в начале января опросов не исключали снижения ставки в феврале на 0,25%.
В отсутствие значимых новых негативных факторов для рынка и на фоне консолидации нефтяных цен допускаю разворот отечественных фондовых площадок вверх. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3300-3360 пунктов, прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB: 75,45-76,60 и 91,75-92,80 соответственно.
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