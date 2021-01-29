Думаю, всех впечатлила тема разгона акций GameStop толпой физиков из Reddit.

Бессмысленный и беспощадный вынос хедж-фондов. Надо сказать, они достигли результата. Подняли на уши всех финансистов.

Понятно, что толпа может разгонять рынок только в третьем или четвертом эшелонах на неликвидном премаркете или постмаркете.

Однако, нужно учитывать, что для многих платформ, брокеров, фондов важна цена, а не время разгона этой цены. Приходится закрывать позиции, резать клиентов, терять деньги.

Безусловно, это поле для работы SEC. Им нужно быстрее закрыть эти черные дыры, иначе в них утонет весь финансовый мир, бессмысленно и беспощадно.