Бессмысленно и беспощадно: что натворила толпа физиков из Reddit
Думаю, всех впечатлила тема разгона акций GameStop толпой физиков из Reddit.
Бессмысленный и беспощадный вынос хедж-фондов. Надо сказать, они достигли результата. Подняли на уши всех финансистов.
Понятно, что толпа может разгонять рынок только в третьем или четвертом эшелонах на неликвидном премаркете или постмаркете.
Однако, нужно учитывать, что для многих платформ, брокеров, фондов важна цена, а не время разгона этой цены. Приходится закрывать позиции, резать клиентов, терять деньги.
Безусловно, это поле для работы SEC. Им нужно быстрее закрыть эти черные дыры, иначе в них утонет весь финансовый мир, бессмысленно и беспощадно.
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