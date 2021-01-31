Рубль, индексы Мосбиржи и РТС: шок и триумфальные разочарования февраля
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. По итогам минувшей недели рубль подешевел к иностранным валютам. Из-за ослабления рубля и падения нефтяных котировок снижением закрылись российские фондовые индексы. Пара доллар/рубль повысилась на 0,6%, до 75,75 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 91,92 руб. Индекс РТС упал на 3,57%, до 1367,64, индекс Мосбиржи — на 3,13%, до 3277,08.
Наибольшее влияние на внутренние рынки оказывали динамика цен на нефть и европейские фондовые индексы. А они находились под влиянием европейской (индексы IFO в Германии) и американской статистики (ВВП США за 4 квартал), а также заявлений представителей центральных банков (Кристин Лагард, Джером Пауэлл, Клаас Кнот).
Доллар/рубль
За январь курс доллара США вырос на 2,33%, до 75,78 рублей. Максимум зафиксирован на уровне 76,50 рублей, минимум — на 73,06 рубля. Цена остается под сопротивлением 76,20 рублей. Есть риски, что оно будет пройдено в ближайшие дни, так как по нефти чаша весов склонилась на сторону продавцов. Пробой уровня $54,50 откроет продавцам дорогу к отметке $52 за баррель Brent.
Рубль испытывает серьезное давление от санкционных рисков и снижения индекса государственных облигаций России (RGBI), которое сохранится в феврале. Учитывая перечисленные факторы, к 5 февраля ожидается рост курса доллара до 78,05 рублей, на конец февраля — 79,50 рублей.
Евро/рубль
За январь курс евро вырос на 0,44%, до 91,92 руб. Укрепление евро оказалось скромнее, чем у доллара США из-за из падения пары евро/доллар на рынке форекс.
Рост котировок сдерживается большим количеством негативных факторов:
• Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о своей отставке;
• Данные IFO по деловым настроениям, опубликованные в Германии 25 января усилили обеспокоенность потенциальными последствиями пандемии и локдаунов для экономики;
• Канцлер Германии А. Меркель сообщила, что управление пандемией в Германии вышло из-под контроля и необходимы более строгие ограничения;
• Член совета управляющих ЕЦБ Клааса Кнота выразил обеспокоенность относительно обменного курса.
К 5 февраля ожидается рост курса евро до 93,13 рублей, на конец февраля — 94,30 рубля.
Индексы Мосбиржи и РТС
Российские индексы сильно зависят от динамики курса доллара и цен на нефть. Индекс Мосбиржи за неделю упал на 3,13%, до 3277,08 пунктов, индекс РТС — на 3,57%, до 1367,64 пунктов. Если в феврале сработают "медвежьи" сценарии по рублю и Brent, то падение индексов ускорится.
Технический пробой трендовых линий на двух индексах был зафиксирован 21 января ("медвежий" фактор). К 5 февраля ожидается снижение индекса Мосбиржи до 3248, к 15 февраля — до 3193 пунктов. Закрытие февраля ожидается около уровня 3258 пунктов. По индексу РТС за аналогичный период ожидается падение до 1348, 1325 и коррекция до 1360 пунктов.
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