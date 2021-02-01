В пятницу масштабные распродажи накрыли мировые рынки акций. Потери американских индексов составили 2%, Индекс Мосбиржи упал на столько же. Причем опережающими темпами снижались Сбербанк и «Норильский Никель» — две любимые бумаги нерезидентов, что говорит об их выходе из отечественных бумаг.

Однако никаких фундаментальных или новостных поводов для масштабной распродажи на Западе нет, просто идет фиксация прибыли. На наш же рынок начали действовать санкционные страхи и рост протестных настроений внутри страны. Это негативные факторы, но основным ориентиром станет все-таки динамика американского рынка.

Сегодня во внешнем мире перед нашим открытием картина позитивная. Примерно на полпроцента подрастают американские фьючерсы, в плюсе Азия, взлетели цены на драгоценные металлы. В том числе более 5% прибавляет серебро и чуть менее процента золото.

На таком фоне нас ждет открытие рынка ростом, который во многом будет обеспечиваться закрытием шортов спекулянтами. Намного лучше рынка будут торговаться акции золотодобывающих компаний, прежде всего «Полиметалла» как основного бенефициара роста серебра.

Однако уверенности в начале формирования нового восходящего тренда у нас нет. Пока на рынке наблюдается лишь отскок. В последнее время рынки очень волатильны, настроения меняются довольно быстро. Поэтому все покупки рекомендуем сопровождать очень короткими стопами.

Техническая картина рынков скорее негативная. Индекс S&P500 закрыл торги в пятницу на поддержке 3700 пунктов, ее пробой спровоцирует движение в район 3640 пунктов. Индекс Мосбиржи свою ближайшую поддержку 3300 пунктов проколол, при закреплении ниже следующей целью снижения станет район чуть ниже 3200 пунктов.

На общем позитивном фоне с утра попытается подрасти рубль. Но не сильно. Весомых драйверов укрепления у него нет. Сегодня пара евро-доллар продолжает болтаться вокруг отметки 1,21 без признаков формирования нового тренда.

Слабо снижается нефть, реагируя на пятничную статистику о росте буровой активности в США. Однако последний фактор обычно отыгрывается уже к полудню понедельника. В последние дни нефть нащупала поддержку на уровне 55 долларов за баррель, сформировался очень узкий боковик с границами 55-56 долларов за баррель. Вряд ли он просуществует долго, а выход из него скорее всего будет вниз, поскольку драйверов роста у нефти нет.

Поэтому с большой вероятностью можно ждать в самом обозримом будущем возобновления штурма отметки 76 парой доллар-рубль. Многое для рубля будет зависеть от рынка ОФЗ, на котором на прошлой неделе наметились признаки стабилизации.

Дальнейшая динамика российских госбумаг во многом будет зависеть от поведения нерезидентов. Пока непонятно, насколько они напуганы продолжающимися протестными выступлениями населения.