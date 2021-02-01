В пятницу американские фондовые индексы закрылись коррекцией на фоне сохранения острой эпидемиологической обстановки и потенциальных задержек с выполнением планов вакцинации. Еврокомиссия объявила о запрете экспорта вакцин в ряд стран, включающий США, что в комбинации с недавними заявлениями AstraZeneca, Pfizer и Moderna о задержках поставок препаратов серьезно усилило негативный сентимент на рынке. Кроме того, ожидаемая вакцина от Johnson & Johnson оказалась лишь на 66% эффективной по результатам клинических испытаний. После этих новостей S&P 500 снизился на 1,93%, до 3714,24 пункта; Dow Jones Industrial Average потерял 2,03%, до отметки 29982,62 пункта; NASDAQ Composite упал на 2%, до 13070,7 пункта.

Ведущие европейские фондовые индексы заметно снизились, при этом прошедшая неделя стала для них худшей с прошлого октября. Давление на акции оказывало наблюдавшееся в последние дни общее ухудшение настроений на мировых финансовых рынках, при этом в центре внимания инвесторов остается тревожная ситуация с коронавирусом на фоне роста числа случаев заражения в Европе и Азии и новых ограничений на поездки.

Европейские регулирующие органы одобрили вакцину от COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Таким образом, количество вакцин, одобренных для применения на территории ЕС, увеличилось до трех. В то же время инвесторов беспокоят сообщения о том, что ведущие страны региона сталкиваются с существенным дефицитом вакцин, в результате чего процесс вакцинирования в регионе идет не так быстро, как хотелось бы.

По итогам торгов немецкий DAX снизился на 1,71%, французский CAC 40 стал легче на 2,02%, а британский FTSE 100 просел на 1,82%. Сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 упал на 1,87%, до 395,85 пункта, потеряв за неделю в целом 3,1% и уйдя в минус с начала года.

Российские фондовые индексы пятничную сессию завершили на отрицательной территории на фоне неопределенности относительно новых масштабных фискальных стимулов в США. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи упал на 1,9%, до 3277,1 пункта; номинированный в долларах Индекс РТС снизился на 1,2%, до 1367,6 пункта.

Сегодня для отечественного рынка складывается благоприятный внешний фон. К 8:20 мск котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,51%. На азиатских площадках наблюдается положительная динамика: растут китайский CSI 300 (+1,15%), японский Nikkei 225 (+1,44%), гонконгский Hang Seng (+2,01%) и корейский KOSPI (+2,49%). Котировки золота прибавляют 0,71% и находятся у отметки $1863,4 за тройскую унцию. К 8:04 мск мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,75% и находятся у отметки $55,43, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,52% на уровне $52,47.

Что касается макроэкономической статистики, в 9:00 мск в России выйдет январский индекс производственной активности, а в 21:00 мск ожидается публикация данных по ВВП страны за декабрь. В Китае уже вышел индекс деловой активности в промышленности за январь, в странах зоны евро и США сегодня также будут обнародованы аналогичные показатели. По еврозоне стоит дополнительно отметить публикацию данных по безработице за декабрь.

Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию операционных показателей за четвертый квартал «РусАгро», а завтра выйдут первые финансовые результаты по МСФО у ММК.



