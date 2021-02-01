Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась волной распродаж. Индекс Мосбиржи уверенно снижался и опустился к минимальным значениям этого года. Спад сопровождался негативным внешним фоном. Сопоставимое 2%-ное снижение в пятницу наблюдалось по ключевым индексам США и Европы.

Обороты торгов на фоне активных распродаж в России увеличились. Вновь более слабую динамику показывают голубые фишки. Снижение проходило широким фронтом. Менее ликвидный второй эшелон выглядит устойчивей.

На Уолл-Стрит все большее беспокойство у инвесторов, в том числе институциональных, вызывает дестабилизация рынка, вызванная массированными действиями розничных трейдеров, разгоняющих стоимость компаний сектора малой капитализации.

Более того, в пятницу была предпринята Reddit-атака на серебро, котировки которого выросли без каких-либо иных фундаментальных причин. Сегодня с утра драгметалл продолжает расти, прибавляя 5%. Рынок серебра небольшой, так что он действительно уязвим к подобного рода спекуляциям. К тому же, к армии частных инвесторов могут присоединяться и крупные спекулянты, зная намерения трейдеров. В результате срабатывает эффект Эдипа, когда мы видим реализацию самосбывающегося прогноза.

Среди российских компаний главным бенефициаром роста цен на серебро является Полиметалл, бумаги которого могут выглядеть лучше рынка.

Резкий рост активов, в которых сосредоточен значительный объем коротких позиций, в том числе через опционные конструкции, уже обеспечил миллиардные убытки многим хедж-фондам. Тем в свою очередь для закрытия кассовых разрывов приходится либо привлекать дополнительный капитал, либо продавать другие позиции, провоцирую волну распродаж на рынке. Плюс клиенты других хедж-фондов, видя происходящие события, могут превентивно сокращать свои вложения, что также оказывает давление на рынок.

Выросшая волатильность на рынке наконец спровоцировала начало полноценной коррекции по индексу S&P 500. Пока ее масштаб незначительный, по-настоящему сильные технические поддержки еще не достигнуты. Риски дальнейшего сползания котировок вниз на горизонте нескольких недель сохраняются. Речь сейчас не идет о масштабном обвале, но умеренное снижение все еще возможно. В качестве ближайшего ориентира по S&P 500 можно выделить район 3630 п. Это на 2,2% ниже текущих значений.

На рынке нефти тем временем относительно стабильная ситуация. Фьючерсы Brent сегодня по-прежнему находятся в боковом коридоре. Его нижняя граница проходит около $54,5 и отделяет от более сильной просадки к $52,5–52,2. Риски снижения к этим отметкам в феврале оцениваются как высокие.

На прошлой неделе нефтяным котировкам оказал поддержку фактор снижения запасов нефти в США. Однако уже в пятницу данные Baker Hughes указали на очередной рост числа активных буровых установок (с 289 до 295). Это создает пространство для наращивания добычи в стране в среднесрочной перспективе, что негативно для фьючерсов WTI и Brent.

Падение российских акций приводит к тому, что постепенно цены вновь становятся привлекательными, если мы говорим о долгосрочной перспективе, например, на горизонте года. Сейчас уже не идет речи о критической перекупленности и перегретости нашего рынка. С январских исторических максимумов индекс Мосбиржи откатился на 7%.

При дальнейшем снижении можно подумать о поэтапном и ступенчатом увеличении длинных позиций. Главным образом это касается голубых фишек, которые показывают более слабую динамику в последние недели.

Например, положительный взгляд на 2021 г. сохраняется по Лукойлу, Норникелю, Новатэку. То же самое можно сказать и о Сбербанке, но с поправкой на то, что эти бумаги очень чувствительны к внешнему фону и геополитическим факторам. Именно в них, как правило, сосредоточено наибольшее количество крупных нерезидентов.

По индексу Мосбиржи ближайшие сильные уровни поддержки после пятничного импульса распродаж сместились к в район 3175–3190 п.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня отчет о производственных результатах за IV квартал представит Русагро. А уже завтра будут опубликованы первые финансовые результаты по МСФО — у ММК.

В США также продолжится сезон корпоративных отчетов. На текущий момент 37% компаний из индекса S&P 500 опубликовали свои результаты и в 82% случаев они оказались лучше предварительных ожиданий аналитиков по чистой прибыли и в 76% — по выручке.

В центре внимания на этой неделе естественно будет GameStop-мания. Эта история просто так быстро не исчезнет, хотя первоначальные лидеры роста уже в ближайшее время могут оказаться под мощнейшим давленым и вернуться на исходные позиции по мере утилизации коротких позиций.

Кроме того, в США важным вопросом, на который может реагировать фондовый рынок, останется тема по размеру стимулирующих мер. Анонсированный Байденом пакет стимулов в $1,9 трлн на первом этапе может быть существенно снижен, что негативно для настроений инверторов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 0,6% и находится около уровня $55,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.