После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.

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За последние годы на российском рынке существенно усилилось присутствие физических лиц, что должно было способствовать повышению устойчивости рынка. Все вышесказанное должно свидетельствовать в пользу сохранения длинных позиций для тех, кто участвует в растущем тренде давно, а также тех, кто использовал мартовское снижение для открытия позиций. Одним словом правило: «Тенденция – твой друг» (Trend is your friend), — остается актуальным, ибо сложно предсказать момент ее завершения.

Другой вопрос, насколько настоящее время является благоприятным для открытия позиций. Очевидно, что указанный момент трудно считать благоприятным для начала формирования портфеля акций. Можно привести несколько аргументов в пользу указанного утверждения.

Во-первых, восходящая динамика, так или иначе, наблюдается уже 12 лет и после сильной мартовской коррекции началось очередное восхождение, которое весьма похоже на 5-ую волну в рамках тренда. Как известно, 5-ая волна обычно оказывается самой сильной, но, зачастую, становится заключительной в рамках тренда. То есть, долгосрочные инвестиции в настоящее время могут совпасть с периодом смены тенденции. В этой связи текущее время – это скорее время для спекуляций, а спекулятивный капитал является весьма неустойчивым и может покинуть рынок при появлении существенной опасности.

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Во-вторых, по данным Московской биржи число уникальных клиентов-физических лиц к началу текущего года приблизилось к 9 млн. Что соответствует 10-тикратному увеличению с 2014 года. Очевидно, что в период появления столь массового спроса со стороны физических лиц на ценные бумаги цены таких бумаг сложно воспринимать, как заниженные. В такой ситуации рынок скорее будет склонным к переходу в состояние переоцененности, а значит, купить дешево вряд ли удастся. На излете тенденции приходится покупать дорого в надежде продать еще дороже. Но кто станет следующим покупателем и появится ли он?

Наконец, в-третьих, стоит учитывать, что финансовый рынок не является изолированным, поэтому проблемы на внешних рынках, вряд ли обойдут стороной. В этом смысле стоит обратить внимание на широкое число проявлений эффектов, обусловленных формированием корнеров по большому числу иностранных акций (стоит упомянуть American Airlines (AAL), BlackBerry (BB), Nokia (NOK) и другие). Примечательно, что самым популярным и наиболее массово освященным примером стала история с компанией GameStop (GME), весьма символичное название. Вполне может статься, что конец игры близок. Ибо само появление корнера говорит о том, что многие участники рынка воспринимают цены акций завышенными и поэтому играют на понижение. Широкое открытие коротких позиций привело к тому, что последними покупателями по запредельным ценам становятся «загнанные в угол» сторонники коротких позиций. Таким образом, после того, как будет напрочь отбита охота что-либо шортить, новых покупателей на фондовом рынке может не остаться, а значит, рынок рискует двинуться вниз под собственной тяжестью.

Учитывая вышесказанное, основное стремление может быть направлено на поиск защитных активов, которыми могут стать инвестиции в отдельные облигации, возможно, драгоценные металлы. Не исключено, что защитные свойства за счет всеобщей востребованности могут проявиться и у нефти.