После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.

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Другой вопрос, насколько настоящее время является благоприятным для открытия позиций. Очевидно, что указанный момент трудно считать благоприятным для начала формирования портфеля акций. Можно привести несколько аргументов в пользу указанного утверждения.

Во-первых, восходящая динамика, так или иначе, наблюдается уже 12 лет и после сильной мартовской коррекции началось очередное восхождение, которое весьма похоже на 5-ую волну в рамках тренда. Как известно, 5-ая волна обычно оказывается самой сильной, но, зачастую, становится заключительной в рамках тренда. То есть, долгосрочные инвестиции в настоящее время могут совпасть с периодом смены тенденции. В этой связи текущее время – это скорее время для спекуляций, а спекулятивный капитал является весьма неустойчивым и может покинуть рынок при появлении существенной опасности.

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Наконец, в-третьих, стоит учитывать, что финансовый рынок не является изолированным, поэтому проблемы на внешних рынках, вряд ли обойдут стороной. В этом смысле стоит обратить внимание на широкое число проявлений эффектов, обусловленных формированием корнеров по большому числу иностранных акций (стоит упомянуть American Airlines (AAL), BlackBerry (BB), Nokia (NOK) и другие). Примечательно, что самым популярным и наиболее массово освященным примером стала история с компанией GameStop (GME), весьма символичное название. Вполне может статься, что конец игры близок. Ибо само появление корнера говорит о том, что многие участники рынка воспринимают цены акций завышенными и поэтому играют на понижение. Широкое открытие коротких позиций привело к тому, что последними покупателями по запредельным ценам становятся «загнанные в угол» сторонники коротких позиций. Таким образом, после того, как будет напрочь отбита охота что-либо шортить, новых покупателей на фондовом рынке может не остаться, а значит, рынок рискует двинуться вниз под собственной тяжестью.

Учитывая вышесказанное, основное стремление может быть направлено на поиск защитных активов, которыми могут стать инвестиции в отдельные облигации, возможно, драгоценные металлы. Не исключено, что защитные свойства за счет всеобщей востребованности могут проявиться и у нефти.



