В пятницу динамика рынка золота была неоднородной: в начале сессии котировки держались выше $1 840 за унцию, а серебро торговалось около $26,2 за унцию. В начале европейских торгов оба металла стали прибавлять в цене: унция золота подорожала до $1 875 (январского максимума), а цена унции серебра превысила $27,6. Росту котировок способствовало сообщение о том, что брокерская компания Robinhood смягчила правила для розничных инвесторов. Во время американской сессии рынок золота полностью утратил ранее завоеванные позиции и отступил к отметке $1 840 за унцию, а цена серебра скорректировалась более умеренно — примерно до $27 за унцию. Важной новостью в пятницу стали данные, согласно которым потребительские расходы в США в декабре снизились второй месяц подряд на фоне вновь введенных ограничений из-за коронавируса, а также временного прекращения государственных выплат миллионам безработных американцев. Кроме того, отчет Министерства торговли США показал, что инфляция в декабре продолжала стабильно повышаться. Участники рынка ждут ее ускорения в 2021 году, и прочие данные также подтверждают значительное увеличение расходов на оплату труда в 4К20.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Бессмысленно и беспощадно: что натворила толпа физиков из Reddit

Сегодня утром цены на золото идут вверх и держатся около $1 865 за унцию, а серебро снова дорожает, и его котировки уже пробили $29 за унцию. Напомним, что на прошлой неделе на платформе Reddit на форуме WallStreetBets стали активно появляться комментарии по рынку серебра. Пользователи призывали покупать iShares Silver Trust, крупнейший торгуемый на бирже инструмент по серебру. По их словам, банки искусственно занижают цены на серебро, маскируя фактический дефицит поставок. Рост цен на серебро, спровоцированный пользователями Reddit, будет в центре внимания сырьевого рынка в начале недели, и пока этот металл продолжает дорожать после всплеска спроса на выходных. На розничных торговых площадках в воскресенье резко вырос спрос на серебряные слитки и монеты. Розничные сети, реализующие драгметаллы и изделия из них, в том числе Apmex (принадлежащийWalmart), заявили, что из-за беспрецедентного спроса не успевают обработать заказы до открытия азиатских рынков. На текущей неделе участники торгов будут следить за тем, смогут ли розничные инвесторы спровоцировать такой же хаос на более крупном и более ликвидном рынке. Опубликованные в пятницу еженедельные данные CFTC по фьючерсам и опционам показали, что управляющие фондами следовали общему тренду и покупали серебро. В результате чистая длинная позиция по серебру оказалась самой значительной за три недели. Мы ожидаем, что сегодня продолжится спекулятивный рост, и цены на золото могут протестировать январский максимум 1 875 за унцию, а котировки серебра, вероятно, превысят $30 за унцию.