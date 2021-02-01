Золото дешевеет на фоне спекулятивного ралли на рынке серебра
В пятницу динамика рынка золота была неоднородной: в начале сессии котировки держались выше $1 840 за унцию, а серебро торговалось около $26,2 за унцию. В начале европейских торгов оба металла стали прибавлять в цене: унция золота подорожала до $1 875 (январского максимума), а цена унции серебра превысила $27,6. Росту котировок способствовало сообщение о том, что брокерская компания Robinhood смягчила правила для розничных инвесторов. Во время американской сессии рынок золота полностью утратил ранее завоеванные позиции и отступил к отметке $1 840 за унцию, а цена серебра скорректировалась более умеренно — примерно до $27 за унцию. Важной новостью в пятницу стали данные, согласно которым потребительские расходы в США в декабре снизились второй месяц подряд на фоне вновь введенных ограничений из-за коронавируса, а также временного прекращения государственных выплат миллионам безработных американцев. Кроме того, отчет Министерства торговли США показал, что инфляция в декабре продолжала стабильно повышаться. Участники рынка ждут ее ускорения в 2021 году, и прочие данные также подтверждают значительное увеличение расходов на оплату труда в 4К20.
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