Сегодня очередной день войны между частными инвесторами, подогреваемыми постами с форума WSB на платформе Reddit, и глобальными хедж-фондами, которых пытаются физики поймать в очередном шорте.

Бессмысленно и беспощадно: что натворила толпа физиков из Reddit

На этот раз разгоняют не акции во втором эшелоне, а достаточно важный инструмент на мировом рынке – серебро. Фьючерс на металл начал расти еще в пятницу, сегодня рост продолжился, в моменте он превысил 11%, цена достигла максимума с 2013 года, 30 долларов за унцию.

Как стало известно, только в пятницу принадлежащий BlackRock iShares Silver Trust, крупнейший биржевой продукт, ориентированный на серебро, зарегистрировал беспрецедентный чистый приток в размере 944 млн долл.

Однако, серебро это не «убитые» акции, а вполне приличный инструмент, в котором многие фонды давно держат длинные позиции. Разогнать фьючерс на десятки процентов тут вряд ли получится.

От gamestop до gameover

В целом, ситуация с войной физиков против фондов очень опасна для всего финансового рынка. Те же бумаги GameStop сегодня выросли на 100%, а завтра упадут на 70%, так как игра в такие пузырящиеся конструкции идет до последнего идиота, который готов купить воздух.

С другой стороны, беспрецедентная волатильность убивает традиционное ценообразование, не позволяет инвесторам страховать свои позиции. Все это чревато крайне негативными последствиями для мирового финансового рынка.