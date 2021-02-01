Серебро - новый GameStop?
Сегодня очередной день войны между частными инвесторами, подогреваемыми постами с форума WSB на платформе Reddit, и глобальными хедж-фондами, которых пытаются физики поймать в очередном шорте.
На этот раз разгоняют не акции во втором эшелоне, а достаточно важный инструмент на мировом рынке – серебро. Фьючерс на металл начал расти еще в пятницу, сегодня рост продолжился, в моменте он превысил 11%, цена достигла максимума с 2013 года, 30 долларов за унцию.
Как стало известно, только в пятницу принадлежащий BlackRock iShares Silver Trust, крупнейший биржевой продукт, ориентированный на серебро, зарегистрировал беспрецедентный чистый приток в размере 944 млн долл.
Однако, серебро это не «убитые» акции, а вполне приличный инструмент, в котором многие фонды давно держат длинные позиции. Разогнать фьючерс на десятки процентов тут вряд ли получится.
От gamestop до gameover
В целом, ситуация с войной физиков против фондов очень опасна для всего финансового рынка. Те же бумаги GameStop сегодня выросли на 100%, а завтра упадут на 70%, так как игра в такие пузырящиеся конструкции идет до последнего идиота, который готов купить воздух.
С другой стороны, беспрецедентная волатильность убивает традиционное ценообразование, не позволяет инвесторам страховать свои позиции. Все это чревато крайне негативными последствиями для мирового финансового рынка.
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