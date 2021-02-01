Сегодня очередной день войны между частными инвесторами, подогреваемыми постами с форума WSB на платформе Reddit, и глобальными хедж-фондами, которых пытаются физики поймать в очередном шорте.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Бессмысленно и беспощадно: что натворила толпа физиков из Reddit

До сегодняшнего дня самой заметной темой был разгон акций GameStop. Забытую всеми акцию с начала января разогнали в 20 раз. Все происходит по старой проверенной криптовалютной схеме пампа любого шлака без всяких на то причин. Если разогнали в десятки раз какую-то собачью тему под названием Dogecoin, то уж у реальной торговой сети GameStop оснований для роста в десятки раз куда больше.

На этот раз разгоняют не акции во втором эшелоне, а достаточно важный инструмент на мировом рынке – серебро. Фьючерс на металл начал расти еще в пятницу, сегодня рост продолжился, в моменте он превысил 11%, цена достигла максимума с 2013 года, 30 долларов за унцию. 

Как стало известно, только в пятницу принадлежащий BlackRock iShares Silver Trust, крупнейший биржевой продукт, ориентированный на серебро, зарегистрировал беспрецедентный чистый приток в размере 944 млн долл. 

Однако, серебро это не «убитые» акции, а вполне приличный инструмент, в котором многие фонды давно держат длинные позиции. Разогнать фьючерс на десятки процентов тут вряд ли получится.  

От gamestop до gameover

Физики физически не могут идти на поставку металла, нет у них ни складов, ни возможностей. Поэтому игра на повышение серебра абсолютно спекулятивная, ее убить может банальное укрепление доллара США.

В целом, ситуация с войной физиков против фондов очень опасна для всего финансового рынка.  Те же бумаги GameStop сегодня выросли на 100%, а завтра упадут на 70%, так как игра в такие пузырящиеся конструкции идет до последнего идиота, который готов купить воздух. 

С другой стороны, беспрецедентная волатильность убивает традиционное ценообразование,  не позволяет инвесторам страховать свои позиции. Все это чревато крайне негативными последствиями для мирового финансового рынка.