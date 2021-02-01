В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Полиметалла (+7,96%) и котировки Селигдара (+7,89%). Бумаги Полюса прибавили 3,04%. В лидерах снижения были акции ЛУКОЙЛа (-1,22%) и котировки ПИК (-1,12%).

Акции золотодобывающих компаний в понедельник уверенно росли на фоне преодоления золотом отметки 1850 долл./унц. Основное движение, однако, наблюдалось в серебре, которое к середине российской сессии подскочило более чем на 10% и находилось у 30 долл./унц., на максимуме с 2013 года. Столь сильный скачок серебра связывают с активностью американских внутридневных трейдеров, которые намеренно “разгоняют” цены на металл, что ранее делали с некоторыми акциями.

Полиметалл как производитель серебра в результате ожидаемо “выстрелил” вверх. В пятницу компания также представила сильные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2020 год, согласно которым годовая выручка выросла на 28%, а производство в золотом эквиваленте – на 4%.

C технической точки зрения акции Полиметалла повышаются на неплохих объемах и пересекли среднюю полосу Боллинджера дневного графика (район 1720 руб.), при положении выше которой вполне могут развить рост к верхней полосе Боллинджера и району 1850 руб. Среднесрочно до закрепления выше 1850 руб. тренд по бумагам остается нисходящим. Акции в краткосрочном периоде могут показать высокую волатильность и быстро развернуться вниз в случае коррекции серебра, но спекулятивным участникам могут быть интересны для открытия позиций на несколько дней.



