В фокусе отчетность ММК
Неделя началась с отскока. Поводом для него стала позитивная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках. В лидеры роста вышли акции Polymetal (+7,01%). В аутсайдеры попал Детский мир (-1,87%). Пара USD/RUB торговалась ниже отметки 76.
ММК (-2,81%) опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и весь ушедший год. Ранее компания сообщала о сокращении выплавки чугуна и стали на 6,7% и 7,1% соответственно. Объем продаж в натуральном выражении сократился на 5%, до 10,76 млн тонн. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании по итогам года составила 492 млрд руб. с EBITDA 109 млрд руб. и прибылью 42 млрд руб. Основные драйверы роста, на наш взгляд, отыграны. Котировки ММК в феврале будут на уровне или хуже рынка. Ориентируемся на диапазон 50-55 руб.
В ценах на серебро наблюдается ралли. Также растут котировки других металлов. Не исключено, что идет спекулятивная игра на повышение, основанная не на фундаментальных факторах, а на желании получить быструю прибыль или даже на сознательной манипуляции рынком. В случае вмешательства регуляторов масштабная коррекция будет способна охватить не только рынок серебра. По нашему мнению, инвесторам следует осторожно инвестировать в акции производителей серебра и фонды металлов, в частности ставить близкие стопы при входе в длинные непокрытые позиции.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3250-3300 пунктов.
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