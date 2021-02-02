Доходность 10-летних ОФЗ консолидируется в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых
В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,25% годовых (-1 б.п.). Умеренные покупки рублевых облигаций активизировались на фоне повышения оптимизм на глобальных рынках. Вместе с российскими гособлигациями вчера дорожали локальные бумаги ЮАР, Бразилии, Турции.
По оценкам ЦБР, инфляция в январе 2021 г. может ускориться до 5,3-5,4% и достигнет пикового значения в феврале. В то же время, до конца года ЦБР ожидает замедление инфляции до 3,5 – 4,0%. При данных прогнозах мы не видим предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях.
Сегодня с утра внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. При этом пока ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 – 6,30% годовых.
В корпоративном сегменте эмитенты продолжают анонсировать новые размещения облигаций. В ближайшее время планируют открытие книг заявок на облигации банк Открытие, ЛК Европлан, Промсвязьбанк, Самолет, Боржоми, Селектел, Ренессанс Кредит, Кировский завод, Аэрофьюэлз.
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