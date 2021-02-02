Внешний фон поддержит рубль
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. Поддержку рублю окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1%, торгуясь чуть ниже 57 долларов за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать сохранение спроса на рисковые активы, что выливается в укрепление валют развивающихся стран. В результате, в начале торгов ожидаем роста рубля, что приведете к отступлению пары доллар/рубль ниже 76 рублей. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, национальная валюта может продолжить отыгрывать потери прошлой недели, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.
Напомним, что по итогам понедельника рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,5%, поднявшись выше 76,1 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, отступив до 91,8 рубля.
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