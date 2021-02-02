Российский рынок акций начал неделю ростом вслед за подъемом рынков Азии и укреплением нефтяных цен. Однако геополитические риски не позволили индексам заметно вырасти, более того, индекс РТС к вечеру вслед за ослаблением рубля переместился в красную зону, где и закончил день, потеряв около 0,3%. Индекс Мосбиржи удержался в плюсе, прибавив в итоге 0,4%. Лидировали акции золотодобывающих компаний, отреагировавшие таким образом на рост цен золота и серебра.

Серебро - новый GameStop?

Позитива рынкам добавили новости, что компания AstraZeneca поставит в ЕС дополнительно 9 млн доз вакцины в текущем квартале. Пока страны Евросоюза получили лишь 2,8 доз на 100 жителей, что значительно ниже показателей Британии (14,2) и США (9,7). Оценки перспектив обрабатывающего сектора еврозоны остаются высокими, о чем свидетельствует опубликованное вчера финальное значение индекса Markit PMI за январь, которое оказалось даже немного лучше предварительного и составило 54,9, лишь на 0,3 пункта ниже декабрьского показателя.

Завтра выйдут индексы сервисного сектора стран еврозоны, находящегося под давлением изза карантинных мер. В США ожидания роста в обрабатывающем секторе также по-прежнему высокие. Окончательное значение индекса Markit PMI за январь составило 59,2, что является многолетним максимумом. Индекс ISM Manufacturing хотя и снизился с 60,5 в декабре, все равно в январе остался на высоком уровне – 58,7.

Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

Хотя Белый дом назвал встречу продуктивной, о конкретных соглашениях пока речи не идет, а обсуждение мер поддержки будет продолжено. Пока республиканцы предлагают ограничить очередной пакет стимулов уровнем 618 млрд долл., что далеко отстоит от предложенного Байденом объема помощи в 1,9 трлн долл. Очевидно, что быстро компромисс найден не будет.

В Азии сегодня фондовые индексы продолжают подъем, фьючерсы на американские и европейские индексы вновь обещают рынкам рост, нефть дорожает, цена сорта Brent приблизилась к 57 долл./барр.

Российский рынок начнет торги в зеленой зоне.