Неделя на российском рынке акций началась с роста. В течение основных торгов индекс Мосбиржи показал умеренный подъем, однако на вечерней сессии рост ускорился вслед за позитивной динамикой на рынке США. Тем не менее обороты торгов на вчерашнем отскоке оказались ниже, чем во время снижения на прошлой неделе.

Несмотря на итоговый рост масштаб подъема российских индексов оказался весьма скромным по сравнению с другими площадками. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets прибавил 2,3%, за океаном котировки S&P 500 выросли на 1,6%. При этом цены на нефть Brent в понедельник подскочили на 2,4%.

Таким образом, наш рынок вновь показал слабость. Помимо геополитики каких-то очевидных факторов давления не появлялось. Более того, обращаю внимание на слабость российской валюты.. При уверенном росте цен на нефть курс USD/RUB не снизился, как было бы логично предположить, а вырос на 0,5% до 76,15.

Впрочем, период февраль–март является сезонно благоприятным для рубля. Поэтому при сценарии продолжения роста USD/RUB можно подумать о временном сокращении валютных позиций. Ближайшим техническим уровнем сопротивления по доллару, на мой взгляд, выступает район 76,8.

В краткосрочной перспективе нейтральный взгляд по российскому рынку акций. Причин для более серьезного падения пока нет. Тактика выкупа локальных просадок остается актуальной. Что касается технической картины, то на горизонте нескольких недель все еще не исключаю спуск вплоть до 3175–3190 п. Однако конкретно сегодня складывается позитивный фон для продолжения отскока. В фаворитах может оказаться нефтегазовый сектор.

Среди относительно ликвидных бумаг в центре внимания:

∙ Нефтяные компании и Лукойл (+0,5%). Складывается благоприятная ситуация для акций сектора. Фьючерсы на Brent накануне выросли и пока все еще держатся выше важной поддержки $54,5, отделяющей от ускорения коррекции к $52,2–52,5. В то же время мы видим слабую динамику рубля, что позитивно для экспортеров.

Бумаги Лукойла в понедельник большую часть времени выглядели существенно хуже рынка на повышенных оборотах. Сложилось впечатление, что присутствует крупный продавец. На наш взгляд, бумаги Лукойла остаются интересными на горизонте ближайших кварталов, а прошедшая коррекция позволила снять накопленную перекупленность и опустить котировки к привлекательным уровням.

∙ Полиметалл (+6,5%). Компания является крупнейшим в России производителем серебра, так что 10%-ое ралли в этом драгметалле спровоцировало приток спекулятивного капитала и в акции Полиметалла. Стоит учитывать, что доля продаж серебра в общей выручке компании порядка 15%, так что влияние ограничено. К тому же взлет серебра неустойчив и является спекулятивным. Уже сегодня с утра цены снижаются, что, вероятно, вызовет коррекцию и в бумагах Полиметалла.

В этом плане показательна история с акциями GameStop, которые накануне рухнули на 30%, несмотря на призывы трейдеров продолжить атаку на держателей коротких позиций. То есть ожидаемо котировки начали возвращаться к более справедливым фундаментальным уровням. На послеторговой сессии в США они упали еще на 15%. Возможно, что история с разгоном отдельных бумаг на данном этапе проходит пик и вскоре начнет постепенно сходить на нет, оставляя трейдеров с потенциальным ужесточением регулирования отрасли со стороны SEC.

∙ Ozon (+5,6%). Расписки компании являются одними из самых волатильных ликвидных бумаг на российском рынке. Текущая оценка компании близка к относительно справедливой, но из-за высокой спекулятивной активности отклонения котировок могут быть значительными. Такой актив подходит не всем инвесторам. Высокая амплитуда колебаний в ближайшей перспективе сохранится.

∙ TCS Group (+4,9%). Пожалуй, бумаги этой компании сейчас являются вторым самым волатильным инструментом после Ozon. Ближайшая техническая область торможения расположена совсем рядом — это район 3350–3450 руб.

∙ АФК Система (+3,2%). Помимо внушительного роста акций дочек, в первую очередь Ozon, драйвером для роста выступили новости о предстоящем IPO Segezha Group. Эффективная доля Системы в этой компании составляет 98,4%. Согласно сообщению Reuters, Segezha планирует весной привлечь $400–500 млн в рамках первичного размещения. Подробности сделки не раскрываются, но в любом случае это позитив для акций Системы, которые ранее показали мощное ралли на фоне успешного IPO Ozon. Ближайшим ориентиром по АФК выступает уровень 33,3 руб. и далее наверху останется только лишь максимум прошлого года в районе 34,5 руб.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня будет опубликован один из первых российских отчетов по МСФО за IV квартал 2020 г. Свои результаты представит ММК. Скорее всего, также будет объявлено о рекомендации совета директоров по размеру квартальных дивидендов.

Московская биржа во вторник представит отчет об оборотах за январь.

В США также продолжится сезон корпоративных отчетов. Сегодня результаты представят сразу несколько крупнейших корпораций: Amazon, Alphabet (Google), Alibaba, Pfizer, Exxon Mobil и Amgen.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,6%, нефть Brent в плюсе на 1,15% и находится около уровня $56,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия понедельника.