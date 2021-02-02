Росстат вчера сообщил о снижении российского ВВП всего на 3,1% г/г по итогам 2020, что оказалось лучше консенсуспрогноза, основанного на оценке Минэкономразвития снижения ВВП на 3,5% за 11М20. Учитывая тот факт, что производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 10,2% г/г из-за сокращения добычи в рамках сделки OPEC+, и его вклад в снижение ВВП составил примерно 2 п. п., фактический масштаб снижения должен был быть еще меньше – примерно —1% г/г, оказавшись даже меньше, чем снижение ВВП в 2015, когда экономическая активность снизилась на 2,0% г/г. Снижение в секторе добычи полезных ископаемых также спровоцировало падение инвестиций в основной капитал на 6,2% г/г.

Это повышает опасения по поводу способности России к быстрому восстановлению в ближайшие годы: по сути, последний кризис, судя по всему, станет драйвером технологической трансформации и, следовательно, сильные инвестиции являются залогом обеспечения этого структурного сдвига экономики. В то же время, ранее мы выражали опасения по поводу динамики безработицы в случае изменения экономической реальности.

С этой точки зрения данные Росстата указывают на то, что наши опасения были преждевременны: безработица резко снизилась до 5,9% в декабре 2020, инвестиции снизились, и расходы на оплату труда в ВВП выросли до 49,5% в 2020 против 46,3% в 2019.

Это отличает кризис прошлого года от кризиса 2014-2015, когда доля расходов на оплату труда в структуре ВВП в 2015 г. оставалась на том же уровне, что и годом ранее, и составляла 47,8%, но роднит его с кризисом 2009, когда этот индикатор подскочил до 53% с 47% в 2008.

Повышение расходов на оплату труда – позитивная краткосрочная новость с социальной точки зрения, однако усиливает наши опасения по поводу масштаба восстановления экономики.

Динамика российского ВВП в 2020 сопоставима с оценкой спада ВВП США на 3,4% г/г и снижением мирового ВВП на 3,5% г/г, однако, по прогнозу МВФ на 2021, рост российской экономики составит 3,0% г/г против недавно повышенного с 3,1% до 5,1% г/г прогноза роста ВВП США.