Мы полагаем, что высокие темпы роста в финансовом секторе в существенной степени обусловлены мерами поддержки государства (в том числе за счет поддержки ипотечного кредитования). Кроме того, рост бюджетных расходов (расходы федерального бюджета в 2020 г. увеличились на 25,3% по сравнению с предыдущим годом) сыграл значительную роль в динамике добавленной стоимости в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также в обрабатывающей промышленности (среди прочего в результате реализации приоритетных национальных проектов). В то же время торговля и сектор услуг сильно пострадали в результате действовавших весной и летом прошлого года санитарных ограничений.

При этом меры поддержки населения, а также малого и среднего бизнеса не смогли переломить негативных тенденций в потребительском секторе (расходы на конечное потребление домохозяйств в прошлом году сократились на 8,6%). Спад в добывающем секторе и на транспорте был связан с падением цен на топливноэнергетические товары, а также с сокращением объемов добычи (в том числе из-за обязательств в рамках сделки ОПЕК+). Поскольку в этом году расходы федерального бюджета сократятся на 5,7%, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе меры поддержки государства будут оказывать заметно менее выраженное влияние на экономическую динамику.

В то же время восстановление мировой экономики, а также поэтапное ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+ окажут существенную поддержку добывающему сектору. Кроме того, мы ожидаем продолжения позитивных тенденций в обрабатывающей промышленности, а также улучшения ситуации в торговле и секторе услуг на фоне снижения заболеваемости в нашей стране.

При этом необходимо отметить, что объемы и сроки запуска новых фискальных стимулов в США по-прежнему неясны, а эпидемиологическая обстановка остается сложной. Это может привести к заметному торможению в экономике Соединенных Штатов и, таким образом, негативно отразиться на динамике российского ВВП. Тем не менее мы ожидаем, что по итогам нынешнего года российская экономика прибавит 2,8%, а в 2022 г. темпы роста составят 1,7%.