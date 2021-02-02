Инвесторы не обращают внимания на растущую нефть
Сектор российских еврооблигаций
Начало недели оказалось не слишком примечательным с точки зрения ценовых движений. Суверенная кривая не изменила своего положения, тогда как амплитуда ценовых колебаний в корпоративном сегменте не превысила полфигуры. 5-летняя CDS на «Россию» остается расширенной (95 б. п.) относительно своего «нормального» уровня. Впрочем, и базовый актив, и конъюнктура на долларовых рынках других ЕМ вчера не показали какой-то заметной динамики. «Аэропорт Домодедово» размещает 7-летние евробонды на $453 млн под 5,35%. Таким образом, в сегменте российских евробондов появился еще один высокодоходный долларовый инструмент.
Сектор ОФЗ
Не слишком активным с точки зрения изменения цен оказался понедельник и для рублевого долгового рынка. Впрочем, конъюнктура последних месяцев приучила нас к тому, что день, когда не произошло снижения цен на 20-30 б. п., по-видимому, следует считать довольно удачным для сегмента ОФЗ. Доходность 10-летки (6,25%) ровно на 200 б. п. превышает уровень ключевой ставки ЦБ.
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