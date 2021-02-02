После непродолжительного нахождения на исторических максимумах основные американские индексы перешли в коррекцию. Фактически S&P 500 вернулся на уровни начала года, для NASDAQ коррекция не была столь глубокой, с начала года технологический сектор в основном в плюсе.

Краткий обзор ситуации на рынке в отношении индекса S&P 500

На сегодняшний день почти 40% компаний из S&P 500 отчитались за 4-й квартал 2020 года, из них 82% показали прибыль выше ожиданий, 76% – выручку выше ожиданий. В относительном выражении агрегированная прибыль 2020 года оказалась всего на 2,3% ниже аналогичного показателя за 4-й квартал 2019 года, хотя перед началом сезона отчетности ожидалось снижение более чем на 5%. Так что, несмотря на позитивные результаты предыдущих кварталов 2020-го и соответствующий пересмотр прогнозов, доля компаний, отчитавшихся лучше ожиданий, все равно находится выше средних за последние пять лет. Основная масса позитивных сюрпризов пришла из секторов ИТ и Финансы, в то время как Промышленность пока преимущественно показывает результаты немного хуже ожиданий.

Напомним, во 2-м и 3-м кварталах 2020 года прибыль выше ожиданий оказалась у 84% компаний.

Сильная отчетность является одним из определяющих факторов поддержки капитализации фондового рынка, и текущий сезон пока можно назвать исключительно успешным.

На этой неделе ожидается публикация отчетности Alibaba, Amazon, Pfizer, Alphabet, UPS, Exxon Mobil, EA, BP, AbbVie, PayPal, Ebat, Boston Scientific, Bristol Myers Squibb, Merck, Gilead.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

ФРС между тем оставила ставку без изменений. Дж. Пауэлл вновь подчеркнул, что ФРС еще не завершила работу по оздоровлению экономики. Рост инфляционных ожиданий не пугает регулятора.

На этой неделе будут опубликованы данные по рабочим местам в США за январь. Ожидается рост на 50 тыс. после существенного сокращения в декабре. Также ждем данные по уровню безработицы. Предполагается, что он останется на декабрьском уровне (6,7%).

Координированные действия пользователей социальной сети Reddit, а именно – сабреддита WallStreetBets, привели к лавинообразному росту цен на акции нескольких компаний – Gamestop, Bed Bath & Beyond, AMC Entertainment, Blackberry, Nokia и еще несколько компаний поменьше. Сам сервис Reddit уже несколько раз проводил блокировку сабреддита, однако участники показали возможность координировать действия в других каналах. Онлайн-брокер Robinhood ограничил возможность проведения сделок с акциями Gamestop, что вызвало сильное недовольство пользователей. Любопытно, что в определенный момент акции Gamestop входили в число наиболее торгуемых на американском рынке.

Действия по манипулированию рынком больно ударили по нескольким крупным хедж-фондам. Некоторые источники оценивают общие убытки последних по коротким позициям в 50 млрд долл.

SEC пока не предпринимал действий против WallStreetBets, ограничиваясь лишь сообщениями о «наблюдении за ситуацией». Какую сторону занимает регулятор – также пока неясно. Озабоченность чиновников SEC вызывают как потенциальные манипуляции с ценой, так и ограничения Robinhood.