Рубль не доллар: почему Банку России не стоит копировать игру ФРС и ЕЦБ
Инфляция, инфляция, инфляция. Пожалуй, сейчас это главная тема на всех рынках. Выходит индекс ISM в США, инфляционный индекс вырос сразу на 5 пунктов до 82.1 при средней за 6 месяцев 68.8. Сегодня индекс CPI из Франции оказался в январе в два раза выше прогноза, 0.8%.
Сегодня в Минэкономразвития спрогнозировали, что инфляция будет расти до второго квартала 2021 года, сказывается эффект низкой базы, а потом, мол, начнется снижение инфляции.
Как я понимаю, наши финансовые власти решили сыграть в игру, в которую играет ФРС и ЕЦБ: инфляция может быть выше таргетов какое-то время. Однако не стоит забывать, что рубль не доллар и не евро, а наши ОФЗ не Казначейские облигации.
Боюсь, что инвесторы предпочтут постоять в стороне от российских активов и понаблюдать за тем, как будет во втором квартале снижаться российская инфляция, если, конечно, будет.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210202/832947363.html