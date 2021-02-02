Инфляция, инфляция, инфляция. Пожалуй, сейчас это главная тема на всех рынках. Выходит индекс ISM в США, инфляционный индекс вырос сразу на 5 пунктов до 82.1 при средней за 6 месяцев 68.8. Сегодня индекс CPI из Франции оказался в январе в два раза выше прогноза, 0.8%.

В центре внимания - инфляция

Сегодня в Минэкономразвития спрогнозировали, что инфляция будет расти до второго квартала 2021 года, сказывается эффект низкой базы, а потом, мол, начнется снижение инфляции.

Как я понимаю, наши финансовые власти решили сыграть в игру, в которую играет ФРС и ЕЦБ: инфляция может быть выше таргетов какое-то время. Однако не стоит забывать, что рубль не доллар и не евро, а наши ОФЗ не Казначейские облигации.

Боюсь, что инвесторы предпочтут постоять в стороне от российских активов и понаблюдать за тем, как будет во втором квартале снижаться российская инфляция, если, конечно, будет.