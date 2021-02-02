Вчера Росстат опубликовал первую оценку ВВП за 2020 г. За год в целом падение экономики составило лишь 3,1% г./г. Это очень оптимистичный результат с учетом того, что в прошлом году на экономику оказывало беспрецедентное негативное влияние сразу три фактора: 1) сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ (она упала на 8,7% г./г. за год, при том что в 1 кв. 2020 г. она еще росла), 2) самоизоляционные ограничения и 3) масштабная просадка внешнего спроса (что, например, вызвало падение экспорта газа почти на 6% г./г. за год). В совокупности мы оценивали влияние этих факторов в более чем —4 п.п. к общей годовой динамике ВВП, и тот факт, что в итоге экономика «сработала» лучше, на наш взгляд, позитивно.

Рубль не доллар: почему Банку России не стоит копировать игру ФРС и ЕЦБ

Видимо, господдержка частично сказалась и на инвестициях, хотя мы ожидали и более оптимистичную динамику, на что указывала статистика по инвестиционному импорту. В итоге они упали на 6,2% г./г., что все же не так плохо, с поправкой на кризис (в 2015 г. они просели на 10,6% г./г., а в 2009 г. – аж на 14,4% г./г.).

Помимо господдержки экономике помог рост экспорта золота и пшеницы, благодаря этому экспорт в целом упал не так сильно (-5,1% г./г.), как мог бы (в условиях просадки экспорта нефти на 12,7% г./г. в реальном выражении). Также динамике ВВП оказало поддержку и заметное сокращение импорта (-13,7% г./г.) – благодаря его большему по объему падению вклад чистого экспорта в ВВП оказался положительным (+1,4 п.п. к динамике ВВП).

Наконец, дополнительным фактором, поддержавшим экономику, стал умеренный рост запасов (компании выпускали продукцию, даже несмотря на падение спроса во время пандемии), что добавило еще +0,4 п.п. к динамике ВВП.

Отметим, что, скорее всего, вскоре Росстат пересмотрит квартальную траекторию уже опубликованных данных за 2020 г., учтя состоявшийся в прошлом году пересмотр данных по строительству и промпроизводству (они пока не нашли зеркального отражения в статистике по компонентам использования ВВП). Также стоит подчеркнуть, что нынешняя оценка ВВП за 2020 г. – пока лишь первая, и не исключен еще более позитивный ее пересмотр (так, например, Росстат недавно улучшил оценку роста ВВП за 2019 г. с 1,3% г./г. до 2% г./г. за счет повышения потребления домохозяйств и экспорта).

В этом году мы ожидаем, что экономика сможет перейти к росту в реальном выражении, и факторами ее поддержки выступят: 1) продолжение стимулирующей бюджетной политики; 2) восстановление мировой экономики и спроса на отечественный экспорт; 3) отсутствие самоизоляционных ограничений. Впрочем, восстановление будет сдерживаться ростом импорта, неизбежно сопровождающим экономический рост в России. Мы полагаем, что за 2021 г. ВВП сможет вырасти на 2,3% г./г. в реальном выражении.