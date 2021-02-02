Хайпанули и хватит. «Детишкам»-инвесторам дали немного повеселиться, а кое-кому даже заработать, но слишком уж долго терпеть их «слюни и вопли» мало кто желает. Вчера мы наблюдали как супер рост в таких акциях как GameStop (GME, —30,77%), AMC Entertainment (AMC, —18,57%) и целом ряде других начал захлебываться и резко сдуваться. Спокойствие тут же пришло на рынки. Мол, всё, поигрались и хватит. Участники рынка моментально переключились на более серьезные дела – на предстоящую отчетность по ведущим технологическим компаниям да на обсуждение новой байденовской программы стимулирования. А поскольку от первых ждут очень хороших финансовых показателей, а от второй, несмотря ни на что, больших денег, то оба этих фактора в конечном счете сформировали позитивную повестку дня, которая вывела индексы из понижательного тренда прошедшей недели и привела к достаточно уверенному росту по всем направлениям.

Сами индексы прибавили от 0,76% (Dow Jones) до 2,55% (NASDAQ) и вернулись к уровням середины прошлой недели, то есть, собственно, к тому моменту, когда и началось более-менее существенное падение. Вчерашний рост был еще важен и с технической точки зрения, поскольку в пятницу индекс S&P500 достиг уровня 50-ти дневной скользящей средней и проход ее ниже означал бы слом среднесрочного восходящего тренда, который сформировался у нас с начала ноября. Ну и поскольку ниже мы к счастью не ушли, то и восходящий тренд, естественно, остается вполне актуальным.

На отраслевом уровне картина была вполне привычная для эпохи коронавирусной эпидемии. Впереди «на лихом коне» скакали акции ведущих технологических компаний, которые только в среднем показали рост в 2,72%. Одним из лидеров среди технологических акций был Microsoft (MSFT, +3,31%), спрос на который по-прежнему поддерживается шикарными показателями по отчетности, которую компания представила на прошедшей неделе.

Немного отстал от технологического сектора по средним показателям роста сектор циклических компаний потребительского сегмента, чьи акции выросли в среднем на 2,68%. Однако лидер этого сектора – компания Amazon.com (AMZN, +4,26%) не оставила никаких сомнений в том кто на сегодняшний день лучший на самом деле.

В принципе вчерашний день оказался очень даже неплохим для всего рынка в целом и особых провалов ни на секторальном уровне, ни на уровне отдельных компаний не наблюдалось.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 1 февраля было заключено более 2,1 миллиона сделок с акциями 1 411 эмитентов на общую сумму почти 2,0 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Сегодня с утра ведущая мировая биржевая площадка по торговле производными финансовыми инструментами – биржа CME показала всему миру как надо усмирять разбушевавшуюся толпу «фондовых хулиганов». После того как сообщество WSB на Reddit нашло себе нового «козла отпущения» и стало «баловаться с серебром», вытащив его котировки за последние 3 дня с 24 до 30 долларов за тройскую унцию, чикагская биржа вполне обоснованно, в рамках снижения рисков биржевой торговли, резко подняла маржинальные требования по фьючерсным контрактам на серебро. И тут же оказалось, что денег то особо и нет. Фьючерсы на серебро рухнули на 5%. Вслед за ними полетели вниз и котировки акций – «геймстоперов», где наблюдается падение на 10 – 30 процентов. Все! Шарик начал сдуваться. Понятно, что эта история еще будет иметь продолжение со стороны регуляторов, но в целом, судя по всему, рынок возвращается в привычное русло привычных ориентиров, основанных на техническом и фундаментальном анализе.

Главное событие сегодняшнего дня – это выход квартальной отчетности целого ряда знаковых для американской экономики компаний. Так, еще до начала торгов появится отчетность Exxon Mobil (XOM) и Pfizer (PFE). Особенно с большим интересом ждут отчетность последней. Инвесторы надеются увидеть сильные результаты по итогам 2020 года и, главное, хорошие прогнозы на год нынешний. Если ожидания инвесторов и аналитиков сбудутся и один и мировых лидеров медицины и здравоохранения действительно порадует участников рынка, то это может добавить толику позитива к в принципе неплохому настроению, которое царит сегодня с утра на фондовых площадках.

Кроме дневного выхода отчетностей, участники рынка с нетерпением будут ждать сегодня также выхода квартальной отчетности от Amazon.com (AMZN). А поскольку эта отчетность выйдет уже после окончания торгов, то у нас есть шанс увидеть, как акции этой компании будут пользоваться повышенным спросом в ходе всей текущей торговой сессии в надежде на серьезный гэп после появления блестящих показателей. По крайней мере на это надеются очень многие фанаты Amazon.

Но и это еще не весь позитив сегодняшнего дня. Плюс ко всему вышесказанному стоит также добавить, что появились некоторые надежды на согласование хоть и в урезанном виде программы помощи, которую ранее представил президент США Джо Байден. Все же главный стимул для роста сейчас – это постоянное ожидание новых денег. И эта «морковка перед мордой ослика» продолжает висеть и заманивать его все выше и выше в горы.

Поэтому пока все складывается очень и очень удачно для рынка и у нас есть все шансы увидеть продолжение роста, который начался вчера. Главное, чтобы никто или ничто не встало поперек дороги. В конце концов упасть мы всегда успеем!