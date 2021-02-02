По ММК преобладают понижательные технические риски
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Распадской (+3,43%) и котировки Системы (+3,02%). В лидерах снижения были акции Полиметалла (-1,65%), которые корректировались после взлета накануне, и котировки Петропавловска (-1,63%). Акции ММК подешевели на 0,32%.
Акции Распадской во вторник поддержали новости о намерении эмитента со 2 февраля по 3 марта текущего года включительно выкупить у миноритариев 2,5% обыкновенных акций.
ММК же сообщила о значительном улучшении финансовых результатов по МСФО в 4-м квартале 2020 года. Чистая прибыль подскочила более чем в три раза по сравнению с предыдущим кварталом, а выручка увеличилась на 18,3% к/к. За весь 2020 год чистая прибыль упала на 29,4%, а выручка сократилась на 15,5%. Совет директоров при этом рекомендовал выплатить за 4-й квартал дивиденды в размере 0,945 руб. на акцию.
C технической точки зрения акции ММК выглядят достаточно слабо и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (55,50 руб.), которой на данный момент ограничивается потенциал краткосрочного роста. До закрепления выше 55,50 руб. открытие "лонгов" по бумагам представляется опасным. В данный момент технические риски скорее склоняются в сторону понижательных, а при падении ниже среднесрочной поддержки 52 руб. бумаги и вовсе могут стремиться к 46,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Фундаментально причиной нисходящей динамики могло бы стать всеобщее уклонение инвесторов от риска.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210202/832949133.html