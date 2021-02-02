В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Распадской (+3,43%) и котировки Системы (+3,02%). В лидерах снижения были акции Полиметалла (-1,65%), которые корректировались после взлета накануне, и котировки Петропавловска (-1,63%). Акции ММК подешевели на 0,32%.

Акции Распадской во вторник поддержали новости о намерении эмитента со 2 февраля по 3 марта текущего года включительно выкупить у миноритариев 2,5% обыкновенных акций.

ММК же сообщила о значительном улучшении финансовых результатов по МСФО в 4-м квартале 2020 года. Чистая прибыль подскочила более чем в три раза по сравнению с предыдущим кварталом, а выручка увеличилась на 18,3% к/к. За весь 2020 год чистая прибыль упала на 29,4%, а выручка сократилась на 15,5%. Совет директоров при этом рекомендовал выплатить за 4-й квартал дивиденды в размере 0,945 руб. на акцию.

C технической точки зрения акции ММК выглядят достаточно слабо и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (55,50 руб.), которой на данный момент ограничивается потенциал краткосрочного роста. До закрепления выше 55,50 руб. открытие "лонгов" по бумагам представляется опасным. В данный момент технические риски скорее склоняются в сторону понижательных, а при падении ниже среднесрочной поддержки 52 руб. бумаги и вовсе могут стремиться к 46,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Фундаментально причиной нисходящей динамики могло бы стать всеобщее уклонение инвесторов от риска.