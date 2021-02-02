Рубль развернулся вверх благодаря ралли мировых рынков
Сегодня восходящее движение получило развитие на биржевых площадках. Правда, вслед за позитивным стартом утром они консолидировались в узком диапазоне, но в начале российской сессии совершили рывок вверх. Спросу на рисковые активы способствует планомерное замедление роста новых случаев заболевания коронавирусом в мире.
Однако у нас внешний позитив не вызывает особого энтузиазма из-за высокой геополитической неопределенности. Тем не менее, вслед за кратковременным откатом, произошедшим в начале сессии, рубль продолжил активно расти благодаря усилению восходящей динамики глобальных площадок и нефти.
Развивающиеся валюты в понедельник укрепляются, ускорив рост на старте российской сессии благодаря резкой просадке доллара. Однако он быстро восстановился, обновив двухмесячный максимум к корзине ключевых валют (индекс доллара). Это вызвало откат развивающихся валют, некоторые вышли в небольшой минус.
Российский долговой рынок рискует прервать восстановление. Индекс гособлигаций RGBI в начале сессии неплохо повышался, но затем сдал позиции, выйдя в небольшой минус.
Нефть обновляет многомесячные вершины
Сегодня нефть продолжила развивать восходящее движение предыдущей сессии. Утром котировки консолидировались, но в начале наших торгов вернулись к быстрому подъему, переписав двенадцатимесячные вершины. Сейчас Brent торгуется около отметки $57,8.
Нефтяные цены продолжают повышаться опережающими другие рынки темпами, несмотря на рост доллара. Дополнительную поддержку котировкам оказывает улучшение прогнозов спроса на нефть в сочетании с высоким уровнем исполнения условий сделки ОПЕК+.
Повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка может еженедельная отраслевая статистика. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 — Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 0,4 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 1,2 млн барр.
Доллар продолжает расти
В начале дня американская валюта активно снижалась, после чего стала поступательно возвращать утраченные позиции. В начале наших торгов индекс доллара (DXY) резко просел, но затем совершил рывок вверх, обновив двухмесячный максимум. Сейчас DXY находится вблизи значения 91,1 п.
Европейская валюта в первой половине дня предприняла несколько активных попыток развить восходящее движение. Однако в начале российской сессии пара EUR/USD резко снизилась, сейчас торгуясь вблизи отметки 1,204.
Техническая картина
Пара USD/ RUB пытается пробить нижнюю границу краткосрочного восходящего канала. Более надежным сигналом о выходе из него будет закрытие часовой свечки под минимумом пятницы 75,23 руб. В этом случае доллар может проверить на прочность поддержку 74,84.
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