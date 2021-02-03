Европейский фондовый рынок во вторник на фоне позитивных данных макроэкономической статистики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 1,3%, британский индекс FTSE 100 увеличился меньше других на 0,78%, немецкий DAX прибавил 1,56%, а французский CAC вырос на 1,86%.

Alibaba и чиновники: как антимонопольные истории формируют тренд года

Основные фондовые индексы США заметно выросли. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 1,56% до 13612,8, Dow закрылся на 1,54% выше нулевой отметки, а S&P500 увеличился на 1,39% и составил 3826,3.

GameStop продолжает демонстрировать чудеса волатильности, обвалившись на 60% по итогам дня. Бумаги компании продолжают терять позиции после взлета на 400% неделей ранее. Аналогичную динамику демонстрировали AMC Entertainment, потеряв 40% во вторник.

Снижением на 19% также отметились бумаги Harley-Davidson после публикации слабых квартальных результатов. Компания отчиталась об убытке в $0,63 на акцию в сравнении с прогнозом убытка в $0,14 на акцию. Выручка также оказалась хуже ожиданий.

Котировки Alibaba несмотря на сильный отчет просели на 2,4% по итогам дня. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba по итогам третьего квартала 2021 финансового года достигла RMB 22,03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 20,94 на одну акцию. Квартальная выручка компании составила RMB 221,084 млрд. (+36.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB 214,393 млрд.

Уже после закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты за квартал опубликовали Amazon и Alphabet.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Акции Alphabet в ходе вечерней сессии прибавили 6%. Росту способствовал сильный квартальный отчет. Прибыль на акцию составила $22,3, что превзошло прогнозы в $15,9. Выручка также оказалась лучше прогнозов ($56,9 млрд против $53,13).

В среду череда отчетов продолжится, а среди знаковых отчетов среды стоит отметить AbbVie, Qualcomm.

Однако на среду запланирована публикация блока важной макроэкономической статистики. Так в Еврозоне ожидается публикация потребительских цен и индексов деловой активности в сфере услуг за январь. В США ожидается публикация индекса деловой активности для сферы услуг.

Также стало известно, что министр финансов США Джанет Йеллен проведет встречу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной резервной системой (ФРС), ФРС Нью-Йорка и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. На встрече будет обсуждаться волатильность рынка, связанная с GameStop.



