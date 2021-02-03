Приговор Навальному будет негативно влиять на рублевые активы
Российский рынок начал вчера день во здравие. Мощный рост американских фьючерсов и дорогущая нефть спровоцировали сильный подъем российского рынка акций. По итогам основной торговой сессии Индекс Мосбиржи прибавил 2,1%, закрывшись далеко выше отметки 3300 пунктов. Сложились технические перспективы для продолжения роста и ухода рублевого индикатора в район исторических максимумов.
Основные опасения кроются даже не в том, что Запад будет трактовать «посадку» Навального как расправу с политическим оппонентом и введет за это санкции. Особого негативного влияния они не окажут, за исключением такой кардинальной, но маловероятной меры, как отлучение российских банков от международных расчетов. Проблема заключается в высоковероятном выводе средств иностранными инвесторами из рублевых активов из-за усиления антироссийской риторики. И опасения эти, судя по динамике Сбера и «Норникеля», не лишены оснований.
Сегодня внешний фон вновь позитивен: на 0,3-0,5%% растут американские фьючерсы. Нефть стоит чуть дешевле 58 долларов за баррель – это максимальные уровни за последний год. Однако далеко не факт, что российский рынок акций на усилении рисков и оттоке иностранного капитала сможет отыграть этот позитив.
С учетом вечерних торгов рублевый индикатор рынка откроется в минусе и, вполне возможно, уйдет под отметку 3300 пунктов, что вновь сделает картину по Индексу Мосбиржи «медвежьей».
Лучше рынка сегодня будут бумаги «нефтянки», которая и вчера слабо отреагировала на политику.
Дорогая нефть и слабый рубль – это наиболее благоприятная картина для бумаг сектора.
Аналогичную рынку акций динамику продемонстрировал и рубль, который после оглашения приговора Навальному до конца суток потерял к доллару около 70 копеек. Не исключено, что с утра рубль попытается отыграть часть вечерних распродаж, но в такой ситуации особых шансов на рост у российской валюты нет.
Вполне вероятно, что сегодня возобновятся распродажи ОФЗ, после того как на прошлой неделе наметилась стабилизация рынка. В этом случае давление на рубль лишь возрастет. Ждем ухода пары доллар-рубль в район 78 в самой обозримой перспективе.
Не очень верим и в дальнейший рост нефти, поскольку дальние фьючерсы на нее торгуются намного дешевле ближних. Это говорит о том, что трейдеры ждут снижения цен в будущем.
Сейчас сопротивлением для котировок выступает отметка 60 долларов за баррель, и вряд ли она будет пройдена.
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