От чего будет зависеть динамика рынка ОФЗ сегодня
Доходность 10-летних ОФЗ во вторник выросла до 6,27% годовых (+3 б.п.). В локальных гособлигациях развивающихся стран вчера отмечалась смешанная динамика. Вместе с российскими снижались в цене гособлигации Индии и Турции. При этом гособлигации Бразилии, Мексики, Колумбии, Индонезии умеренно росли в цене.
ОФЗ: локальный спрос помог отыграть потери
Сегодня динамика рынка ОФЗ будет зависеть от того, какой объем ОФЗ и с какой премией решит разместить Минфин. Не исключаем роста доходности длинных гособлигаций на 3-5 б.п. при размещении Минфином нового госдолга на 50 – 70 млрд руб.
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