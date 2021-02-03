Доходность 10-летних ОФЗ во вторник выросла до 6,27% годовых (+3 б.п.). В локальных гособлигациях развивающихся стран вчера отмечалась смешанная динамика. Вместе с российскими снижались в цене гособлигации Индии и Турции. При этом гособлигации Бразилии, Мексики, Колумбии, Индонезии умеренно росли в цене.

ОФЗ: локальный спрос помог отыграть потери

Сегодня динамика рынка ОФЗ будет зависеть от того, какой объем ОФЗ и с какой премией решит разместить Минфин. Не исключаем роста доходности длинных гособлигаций на 3-5 б.п. при размещении Минфином нового госдолга на 50 – 70 млрд руб.



