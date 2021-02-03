Рубль вновь попробует укрепиться
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. Поводом к покупкам выступят высокие уровни на рынке энергоносителей и сохранение спроса на рисковые активы. На таком фоне ожидаем укрепления рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в начале сессии в район 76 рублей. В дальнейшем, преобладание покупок в рубле может сохраниться, что поспособствует закреплению американской валюты ниже данной отметки. Однако, отметим, что рубль достаточно вяло реагирует на внешний позитив, что говорит о низкой вероятности выхода вниз из диапазона 75-77,5 рубля. При этом, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может вновь перейти к росту и выйти в верхнюю половину данного коридора, который, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.
Напомним, что по итогам вторника рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 76,2 рубля, евро снизился на 0,1%, отступив до 91,7 рубля.
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