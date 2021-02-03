Январь оказался слабым для экономик Азии
Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Управляющий Резервным Банком Австралии Филипп Лоу заявил, что существенные монетарные стимулы будут необходимы ещё длительное время. Это напомнило инвесторам старую игру в рост рынка на плохой статистике, поскольку она означает новые стимулы.
Китайский PMI в сфере услуг от Caixin упал в январе до 52,0 п. с декабрьских 56,3 п. В остальном, статистику из азиатско-тихоокеанского региона нельзя назвать однозначно плохой. В Новой Зеландии безработица сократилась в IV квартале до 4,9% с 5,3% кварталом ранее.
В Японии индекс активности в сфере услуг снизился до 46,1 п. с 47,7 п., но это было очевидно на фоне карантинных мер в Токио и ряде других провинций. Слабые данные не мешали росту, так как иена ослабла до 105,0 за доллар.
В Гонконге акции Alibaba упали почти на 4%, хотя компания объявила о первом прибыльном квартале своего облачного подразделения, но рынок смутили планы по размещению долларовых облигаций на $5 млрд. Позитивному восприятию риска способствовало снижение индекса доллара почти на 0,2% до 91,03 п.
Впрочем, австралийский доллар укреплялся заметно меньше на заявлениях главы РБА, а вот новозеландский отыгрывал у американского почти 0,8% благодаря сильным данным по рынку труда.
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