Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Управляющий Резервным Банком Австралии Филипп Лоу заявил, что существенные монетарные стимулы будут необходимы ещё длительное время. Это напомнило инвесторам старую игру в рост рынка на плохой статистике, поскольку она означает новые стимулы.

Китайский PMI в сфере услуг от Caixin упал в январе до 52,0 п. с декабрьских 56,3 п. В остальном, статистику из азиатско-тихоокеанского региона нельзя назвать однозначно плохой. В Новой Зеландии безработица сократилась в IV квартале до 4,9% с 5,3% кварталом ранее.

В Японии индекс активности в сфере услуг снизился до 46,1 п. с 47,7 п., но это было очевидно на фоне карантинных мер в Токио и ряде других провинций. Слабые данные не мешали росту, так как иена ослабла до 105,0 за доллар.

В Гонконге акции Alibaba упали почти на 4%, хотя компания объявила о первом прибыльном квартале своего облачного подразделения, но рынок смутили планы по размещению долларовых облигаций на $5 млрд. Позитивному восприятию риска способствовало снижение индекса доллара почти на 0,2% до 91,03 п.

Впрочем, австралийский доллар укреплялся заметно меньше на заявлениях главы РБА, а вот новозеландский отыгрывал у американского почти 0,8% благодаря сильным данным по рынку труда.



