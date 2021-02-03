Российский рынок акций вчера отыграл значительную часть потерь прошлой недели благодаря позитивным настроениями на внешних торговых площадках и подъему нефтяных цен. Индекс РТС к закрытию подскочил на 2,6%, а индекс Мосбиржи прибавил 1,6%. Рубль укрепился к доллару. Тем не менее геополитические риски для российского рынка усилились, что может привести к тому, что он будет в меньшей степени реагировать на внешний оптимизм. Внешние рынки вчера вернулись к теме очередного пакета стимулов для экономики США после новостей о прогрессе с принятием такого пакета. В понедельник Байден встречался с группой сенаторов-республиканцев, и обеими сторонами встреча была оценена положительно.

Алексей Навальный

Приговор Навальному будет негативно влиять на рублевые активы

Тем не менее и президент, и глава Казначейства Джанет Йеллен продолжают защищать программу дополнительных стимулов в полном объеме 1,9 трлн долл., поскольку, по их мнению, меньший объем средств, на чем настаивают республиканцы, не соответствует текущим потребностям экономики. Хотя администрация президента надеется на достижение соглашения, Байден готов при необходимости воспользоваться специальной процедурой, которая позволит для одобрения пакета использовать только голоса демократов.

Уже вчера в Сенате были открыто обсуждение резолюции по бюджету 2021 г., что формально позволяет утвердить президентский пакет простым большинством без необходимого обычно для принятия законов минимального порога в 60 голосов. Правда, и среди демократов пока нет безусловного единства в отношении объема стимулов.

Так, ключевая фигура среди демократов в Сенате Джо Манчин заявил, что поддерживает идею одобрения пакета только силами демократов, но выступает против одной из предлагаемых мер поддержки – повышения минимальной оплаты труда. Готовность президента к активным действиям позитивно воспринимается инвесторами. Европейский рынок поддержали вчера и данные по ВВП еврозоны, которые оказались лучше ожиданий. Падение ВВП региона в 4 кв. 2020 г. составило 0,7% квартал к кварталу после роста на 12,4% в третьем квартале, что лучше прогноза на 0,2 п.п. При этом сам прогноз в последнее время неоднократно пересматривался в лучшую сторону.

С учетом того, что в четвертом квартале из-за второй волны коронавируса в странах еврозоны вводились карантинные меры и закрывались предприятия сервисного сектора, который составляет существенную часть евроэкономики, падение ВВП могло быть более значительным. Вероятно, показатель роста ВВП в 1 кв. 2021 г. будет также слабым. Европейский индекс EuroStoxx 50 вчера вырос на 1,7%.

В США индекс S&P 500 поднялся на 1,4%, а Nasdаq – на 1,6%. Сегодня азиатские фондовые индексы в основном вновь окрашены в зеленый цвет, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в небольшом плюсе, нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США и комментариев министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Тем не менее российский рынок начнет торги слабо из-за геополитических факторов.