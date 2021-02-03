Российский рынок акций вчера отыграл значительную часть потерь прошлой недели благодаря позитивным настроениями на внешних торговых площадках и подъему нефтяных цен. Индекс РТС к закрытию подскочил на 2,6%, а индекс Мосбиржи прибавил 1,6%. Рубль укрепился к доллару. Тем не менее геополитические риски для российского рынка усилились, что может привести к тому, что он будет в меньшей степени реагировать на внешний оптимизм. Внешние рынки вчера вернулись к теме очередного пакета стимулов для экономики США после новостей о прогрессе с принятием такого пакета. В понедельник Байден встречался с группой сенаторов-республиканцев, и обеими сторонами встреча была оценена положительно.

Приговор Навальному будет негативно влиять на рублевые активы

Уже вчера в Сенате были открыто обсуждение резолюции по бюджету 2021 г., что формально позволяет утвердить президентский пакет простым большинством без необходимого обычно для принятия законов минимального порога в 60 голосов. Правда, и среди демократов пока нет безусловного единства в отношении объема стимулов.

Так, ключевая фигура среди демократов в Сенате Джо Манчин заявил, что поддерживает идею одобрения пакета только силами демократов, но выступает против одной из предлагаемых мер поддержки – повышения минимальной оплаты труда. Готовность президента к активным действиям позитивно воспринимается инвесторами. Европейский рынок поддержали вчера и данные по ВВП еврозоны, которые оказались лучше ожиданий. Падение ВВП региона в 4 кв. 2020 г. составило 0,7% квартал к кварталу после роста на 12,4% в третьем квартале, что лучше прогноза на 0,2 п.п. При этом сам прогноз в последнее время неоднократно пересматривался в лучшую сторону.

С учетом того, что в четвертом квартале из-за второй волны коронавируса в странах еврозоны вводились карантинные меры и закрывались предприятия сервисного сектора, который составляет существенную часть евроэкономики, падение ВВП могло быть более значительным. Вероятно, показатель роста ВВП в 1 кв. 2021 г. будет также слабым. Европейский индекс EuroStoxx 50 вчера вырос на 1,7%.

В США индекс S&P 500 поднялся на 1,4%, а Nasdаq – на 1,6%. Сегодня азиатские фондовые индексы в основном вновь окрашены в зеленый цвет, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в небольшом плюсе, нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США и комментариев министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Тем не менее российский рынок начнет торги слабо из-за геополитических факторов.