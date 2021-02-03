Российский рынок акций во вторник показал уверенную восходящую динамику, позитивно реагируя на благоприятный внешний фон. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался в район 3360 п., отыграв 40% от всей волны снижения последних недель.

На этот раз наш рынок выглядел сильнее остальных развивающихся площадок, тогда как в предыдущие сессии мы наблюдали обратную картину. В лидерах роста ожидаемо оказался нефтегазовый сектор (+2,7%). Слабый рубль на фоне роста фьючерсов Brent — идеальная конъюнктура для представителей отрасли.

По индексу Мосбиржи ближайшим сопротивлением сейчас выступает район 3390–3410 п. Чуть лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции экспортеров.

Котировки нефти во вторник поднялись к максимальным значениям с февраля прошлого года. Стоимость Brent сейчас находится около $57,7 за баррель. Любые негативные драйверы продолжают игнорироваться, что было сложно предсказать. Нефть пока не реагирует даже тот факт, что по индексу доллара наблюдается попытка разворота тренда наверх. Укрепление американской валюты — это традиционный негатив для сырьевых товаров.

По Brent наверху в качестве области сопротивления теперь выделяется широкая область $59,7–60,9. Учитывая накопленную перекупленность и безоткатную фазу роста, обозначенные отметки могут выступить зоной торможения тенденции.

Кроме того, обращаю внимание, что нефтяной рынок все глубже уходит в состояние бэквордации. Разница цен текущих фьючерсов и контрактов с поставками через 12 месяцев достигла максимального уровня за год (около $3,6). То есть трейдеры закладываются на то, что в будущем котировки будут ниже. Бэквордация также отражает активность операций по хеджированию, когда крупные участники рынка продают дальние контракты, чтобы зафиксировать комфортный для них уровень цен.

Несмотря на 2%-ый рост нефти, российский рубль продолжил выглядеть слабо. В течение дня были попытки начать волну укрепления, однако к концу вечерней сессии курс USD/RUB вновь подскочил в район 76,2. Ближайшим техническим препятствием по доллару выступает уровень 76,8.

Традиционное укрепление национальной валюты в феврале–марте возможно, если не будет обострения политических факторов, которые являются одной из причин слабости рубля. Если не учитывать геополитику, то ожидания по динамике национальной валюты в феврале остаются позитивными из-за высоких цен на commodities и фактора сезонности.

Ключевые истории на рынке

ПИК (+4,9%). После небольшой паузы ускорение в бумагах крупнейшего девелопера продолжилось. Переписаны исторические максимумы. Бумаги выглядят перегретыми и приближаются к справедливым фундаментальным значениям. Потенциал роста акций за последние недели существенно сократился.

Распадская (+3,8%). Бумаги вышли на максимумы за 10 лет. Инвесторы позитивно оценивают перспективы потенциального выделения угольного бизнеса Евраза. Сохраняю среднесрочный положительный взгляд, хотя сейчас и отмечается временная перегретость.

ММК (-1,1%). Компания опубликовала неплохой финансовый отчет за IV квартал и объявила дивиденды. Динамика выручки и EBITDA оказалась чуть выше ожиданий. Ключевые факторы улучшения финансовых метрик — благоприятная конъюнктура на рынке стальной продукции, а также увеличение продаж на фоне роста загрузки мощностей компании. Важный момент — снижение свободного денежного потока в квартальном сопоставлении на 63% из-за роста оборотного капитала и увеличения объема капитальных затрат. Оба моменты были ожидаемы. В I квартале 2020 г. финансовые результаты компании должны оказаться сильными, так как цены на металлопродукцию остаются сравнительно высокими.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Мосбиржа (+1,1%). Вчера были опубликованы результаты по оборотам за январь. Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 10,4% г/г до 63,9 трлн руб. Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (+55,7%), рынок акций (+49,9%), валютный рынок (+11,8%). Кратного роста в акциях компании ждать не стоит, однако умеренный подъем в сторону 170 руб. (плюс дивиденды) в этом году мы вполне можем увидеть. С технической точки зрения в ближайшей перспективе важно удерживаться выше зоны поддержки 153–155 руб.

Полиметалл (-2%). Цены на серебро во вторник развернулись вниз и рухнули на 8%, отыграв рост предыдущей сессии. Акции Полиметалла, крупнейшего производителя серебра в России, среагировали соответствующим образом. Поддержки со стороны драгметаллов в ближайшие дни может не быть. К тому же наблюдается рост доходности по длинным американским госбумагам, что в теории негативно для золота.

В целом GameStop-мания сходит на нет. Во вторник акции этой компании упали на 60%. Многие взлетевшие ранее бумаги других компаний также были под давлением.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня будет опубликован отчет об операционных результатах Энел России за IV квартал.

В США также продолжится сезон корпоративных отчетов. Среди крупных компаний сегодня результаты представят: PayPal, Qualcomm, AbbVie.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%. Нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $57,7. С утра поддержку оказывает статистика от API, указывающая на продолжение снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.



