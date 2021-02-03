Стоит ли опасаться российскому рынку инвесткиллеров с Reddit?
Думаю, что российским инвесторам не нужно бояться инвесткиллеров с WSB Reddit, слишком маленький и неинтересный, с их точки зрения, российский рынок акций.
Надо понимать, что западные частные инвесторы предпочитают работать на своих развитых рынках.
Как правило, они выбирают убитые компании с небольшой капитализацией, затем до открытия регулярной сессии стараются разогнать их котировки, на премаркете и постмаркете спрэды широкие, отсутствуют крупные маркетмейкеры.
Так они разгоняли акции GameStop, Nokia и др. Попытка зайти на серьезный глобальный рынок серебра провалилась: два дня котировки шли бодро вверх, а затем рухнули на исходную позицию.
Надо сказать, что и пузыри в акциях быстро сдулись, толпу хомяков из WSB Reddit регуляторы быстро поставили на место.
В России инвесторам нужно опасаться другого – манипулирования рынка ограниченным количеством игроков.
Это у нас иногда случается, особенно в акциях третьего эшелона. Про технологию этого процесса, думаю, рассказывать не стоит. У нас, в России, есть мегарегулятор, ЦБ, который внимательно следит за этими процессами. Надеюсь, что любая попытка манипулирования ценами на фондовом рынке будет немедленно пресекаться Банком России.
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