Думаю, что российским инвесторам не нужно бояться инвесткиллеров с WSB Reddit, слишком маленький и неинтересный, с их точки зрения, российский рынок акций.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Надо понимать, что западные частные инвесторы предпочитают работать на своих развитых рынках.

Как правило, они выбирают убитые компании с небольшой капитализацией, затем до открытия регулярной сессии стараются разогнать их котировки, на премаркете и постмаркете спрэды широкие, отсутствуют крупные маркетмейкеры.

Так они разгоняли акции GameStop, Nokia и др. Попытка зайти на серьезный глобальный рынок серебра провалилась: два дня котировки шли бодро вверх, а затем рухнули на исходную позицию.

Надо сказать, что и пузыри в акциях быстро сдулись, толпу хомяков из WSB Reddit регуляторы быстро поставили на место.

В России инвесторам нужно опасаться другого – манипулирования рынка ограниченным количеством игроков.

Это у нас иногда случается, особенно в акциях третьего эшелона. Про технологию этого процесса, думаю, рассказывать не стоит. У нас, в России, есть мегарегулятор, ЦБ, который внимательно следит за этими процессами. Надеюсь, что любая попытка манипулирования ценами на фондовом рынке будет немедленно пресекаться Банком России.