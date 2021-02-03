После суда над Навальным санкции станут жестче. Готова ли к этому Россия?
После того, как Навальный получил реальный тюремный срок, вероятность введения жестких финансовых санкций к России выросла, по моей оценке, до 70%.
Это только то, что уже обсуждалось в США. Сюда добавим санкции по Северному потоку-2. Вполне вероятно, что у США есть еще резервы для моделирования санкционных конструкций.
Например, пока речь не шла о блокировке экспортных платежей Российской Федерации и других неприятных вещах, которые могут резко повысить градус конфронтации в мире. Для нашей страны все эти варианты очень болезненны.
Готовы ли мы к такого рода санкционному давлению – у меня ответа нет.
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