После того, как Навальный получил реальный тюремный срок, вероятность введения жестких финансовых санкций к России выросла, по моей оценке, до 70%.

Приговор Навальному будет негативно влиять на рублевые активы

Это только то, что уже обсуждалось в США. Сюда добавим санкции по Северному потоку-2. Вполне вероятно, что у США есть еще резервы для моделирования санкционных конструкций.

Например, пока речь не шла о блокировке экспортных платежей Российской Федерации и других неприятных вещах, которые могут резко повысить градус конфронтации в мире. Для нашей страны все эти варианты очень болезненны.

Готовы ли мы к такого рода санкционному давлению – у меня ответа нет.