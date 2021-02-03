Сектор российских еврооблигаций: без изменений. Вторник мало отличался с точки зрения ценовой динамики от первого дня недели: суверенная кривая вместе с другими ЕМ практически не изменила своего положения, очень спокойная картина продолжает царить и в корпоративном сегменте. Доходность UST-10 пытается закрепиться на уровне 1,1%. Надо сказать, что этот уровень уже полностью отыгран в ценах самых дальних российских евробондов, причем у некоторых из них – например, у дальних выпусков «Газпрома» – даже с некоторым запасом.

Сектор ОФЗ: на 10 б. п. дешевле. ЦБ представил данные по позициям нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 1 января 2021 г. Заметим, что по сравнению с данными на 1 марта 2020 г. объем принадлежащих нерезидентам ОФЗ практически идентичен – 3,191 млрд руб. сейчас против 3,185 млрд руб. в самый канун пандемии. Более того, текущий размер суммарной позиции нерезидентов в ОФЗ соответствует историческому максимуму. Впрочем, стоит признать, что доля нерезидентов в 2020 г. все же существенно снизилась – с 34,9% по состоянию на 1 марта до текущих 23,3%. Сегодня на аукционах Минфин предложит два выпуска ОФЗ с постоянными купонами и инфляционный линкер.



