Минфин избрал неординарную тактику на предстоящий аукцион
Несмотря на довольно слабые результаты прошлых аукционов, ведомство возложило высокие ожидания на недавние попытки сегмента ОФЗ укрепиться в доходностях. На сегодняшний аукцион было предложено три выпуска – два из которых имеют среднюю и длинную дюрацию (ОФЗ-ПД 26233 июл.35 и ОФЗ 26236 май.28) и не ограничены по предложению, а один – корректируется на инфляцию (52003 июл.30).
Все три аукциона, на наш взгляд, имеют довольно слабый потенциал по цене и объему, что может стать очередным поводом для разочарования.
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