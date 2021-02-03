Несмотря на довольно слабые результаты прошлых аукционов, ведомство возложило высокие ожидания на недавние попытки сегмента ОФЗ укрепиться в доходностях. На сегодняшний аукцион было предложено три выпуска – два из которых имеют среднюю и длинную дюрацию (ОФЗ-ПД 26233 июл.35 и ОФЗ 26236 май.28) и не ограничены по предложению, а один – корректируется на инфляцию (52003 июл.30).

Все три аукциона, на наш взгляд, имеют довольно слабый потенциал по цене и объему, что может стать очередным поводом для разочарования.