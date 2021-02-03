Российский рынок акций сегодня на открытии немного снижался после вчерашнего сильного ралли и решения Мосгорсуда заменить условный срок для А. Навального на реальный, о чем стало известно уже после закрытия рынка. Тем не менее, мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится – инвесторы проигнорируют негативный новостной фон вокруг А. Навального и потенциальные санкции против России со стороны США и ЕС.

Любые меры Запада, скорее всего, будут носить косметический характер и будут направлены против конкретных лиц.

Мы также подтверждаем свое мнение о том, что Д. Байден, вероятно, будет придерживаться прагматичного подхода в своей внешней политике – есть информация о его готовности продлить действие договора СНВ-3 (NEW START) с Россией, а также сигналы о готовности вести диалог о снятии санкций с газопровода "Северный поток-2". Мировой фон остается оптимистичным – возобновились надежды на принятие пакета стимулов Байдена объемом $1,9 трлн. Курс рубля и цена Brent в момент написания данной замети находятся на своих годовых максимумах.