26 января Армения провела аукцион по размещению 10-летнего выпуска еврооблигаций. По словам организаторов, совокупный объем спроса на еврооблигации превысил $ 2.5 млрд, притом, что итоговый объем займа составил $ 750 млн, то есть превысил его более чем в 3,3 раза. Доходность при размещении составила 3,875%, тогда как первоначальный ориентир был озвучен на уровне 4,375-4,5%. На вторичных торгах выпуск начал торговаться по ценам чуть ниже цены размещения, что значит, что установленная ставка была близка к справедливому уровню.

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Во-вторых, отметим, что время размещения облигаций было выбрано очень удачно. С начала 2021 года инвесторы продолжили активно вкладывать средства в фондовый рынок: согласно статистике, в глобальные фонды акций и облигаций еженедельно приходили десятки миллиардов долларов. При этом уровень ставок на долговом рынке сохранялся на очень низком уровне, и инвесторы очень внимательно следили за размещениями бумаг, которые предлагали повышенную доходность.

В-третьих, Армения предложила хорошую премию по новому займу к уровню вторичного рынка. Так, первоначальный ориентир по 10-летней бумаге составлял 4,375-4,5% годовых, притом, что уже обращающийся займ эмитента с погашением в конце 2029 года торговался с доходностью 3,75% годовых. Спред в доходности 62-75 базисных пунктов для бумаг, у которых разница в погашении чуть более года, оценивался как чрезмерный и предполагал премию к справедливому уровню около 50 б.п.

В октябре 2020 года агентство Fitch снизило рейтинг Армении до В+ с ВВ- ранее. Агентство прогнозировало, что отношение госдолга Армении к ВВП вырастет по итогам 2020 года до уровня 63,9% с 53,5% в 2019 году на фоне как сокращения экономики страны, так и роста привлеченных обязательств. На 2021 год агентство прогнозировало рост показателя до 65,56%. Падение ВВП страны в 2020 году оценивалось на уровне 6,2%.



