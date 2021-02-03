Почему спекулянтам не удалось "разогнать" серебро?
Серебро – это известная тема для так называемых "корнеров" (взлет котировок в несколько раз при отсутствии продаж), когда из-за недостатка ликвидности цена загоняется на небеса.
В итоге их наказала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и сам рынок.
Значительные объемы "инвестиционного" серебра сегодня сосредоточены в фондах банка JPMorgan.
Стратегия WSB – это ставка на устаревание squeeze в ценах финансовых активов, то есть в данном активе должна быть значительная часть, заложенная по обязательствам.
В серебре коротких позиций не так много открыто, как и в золоте, поскольку на рынке доминируют опасения долларовой инфляции и девальвации, а сырье и драгоценные металлы являются базовым активом для защиты. Таким образом, ставка WSB являлась изначально ошибочной.
Кстати, Wall Street Bets – ставки Wall Street, то есть это сообщество создано для отслеживания позиций крупнейших хэдж-фондов.
Трудно назвать таких ребят любителями – это опытные трейдеры, основное занятие которых – торговля ценными бумагами. Так что весьма вероятно, что вскоре ими займется регулятор SEC.
Отметим также, что серебро – менее спекулятивный металл, чем золото. Объем производства его в разы больше, и больше рассматривается как промышленный метал, чем инвестиционный.
Существует два основных подхода к прогнозированию цен на серебро. Достаточно простое соотношение Золото/Серебро на уровне среднего в 72х, что логично, учитывая его "попутность".
В 2011 году отлично просматривается последний "корнер".
Себестоимость производства серебра в целом находится на уровне 13 долларов за унцию, согласно агентству S&P.
Кривая издержек серебра: при цене 30 долларов за унцию 100% работающих мощностей в мире становятся рентабельными.
Так что цена серебра на уровне 30 долларов за унцию – спекулятивная и потому она не могла долго там находиться.
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