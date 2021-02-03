К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,2% до 3353,58 п., а РТС на 0,67% до 1389,57 п. В первой половине дня отечественный рынок торговался в минусе. Можно, конечно, говорить о влиянии внешнеполитических рисков. Однако более понятным пессимизм становится на фоне слабых китайских данных. Индекс МосБиржи падал в моменте до 3332,5 пунктов, но смог отойти от минимумов на фоне позитивной Европы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 41 млрд рублей к середине дня. В плюсе около четверти процента торговались секторы телекоммуникаций, а также химии и нефтехимии. Слабее всех был финансовый сектор с потерями около 0,5%.

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Нефть в рублях стала слишком дорогой, а Минфин не торопится занимать по любой цене

Рубль с первых минут торгов взял курс на укрепление, сбросив вечернюю напряжённость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,37% на день, 4,53% на неделю и остались на уровне 4,73% на месяц. Минфин объявил параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на период с 4 февраля по 5 марта. На покупку валюты будет направлено всего 45,6 млрд рублей, или 2,4 млрд рублей в день. В предыдущий период, когда ведомство вернулось к покупке валюты, на эти цели ежедневно выделялось 7,1 млрд рублей. В среду 3 февраля Минфин также проводит размещения трёх выпусков ОФЗ. На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 9,724 млрд рублей по номиналу при спросе 24,858 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,84%. Второй аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года оказался ещё слабее, так как был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Текущие размещения проходят явно не в лучшей обстановке, но Минфин пока не готов заимствовать по любой цене. Тем не менее, план размещений на I квартал уже подвергается сомнению. Впрочем, Минфину достаточно вывести на рынок выпуски с переменным купоном и ситуация поменяется кардинально.

Марио Драги может возглавить коалиционное правительство Италии

Европейские индексы демонстрировали скромный рост. В Италии форменное ралли на новостях о том, что бывший председатель ЕЦБ Марио Драги может возглавить новое коалиционное правительство. Если же говорить об общей ситуации, то лидировал сектор телекоммуникаций. Конгломерат Siemens отчитался лучше ожиданий и повысил свой прогноз на весь финансовый год. Германская телекоммуникационная группа Freenet дорожала более чем на 6% после объявления о программе обратного выкупа и возвращении к выплате дивидендов. Также немного позитивных сюрпризов оказалось в индексах деловой активности. Сводный индикатор еврозоны поднялся до 47,8 п. при ожиданиях 47,5 п. В секторе услуг небольшое улучшение до 45,4 п. при ожиданиях 45,0 п. Французский сводный индикатор поднялся до 47,7 п. при ожиданиях 47,0 п. Наиболее заметное улучшение в сфере услуг Италии 44,7 п. с 39,7 п. Это позволило сводному индикатору подняться до 47,2 п. с 43,0 п. В Великобритании пока всё весьма грустно. Сводный индикатор указывает на резкий спад 41,2 п., хотя и лучше ожиданий 40,6 п. В секторе услуг незначительное улучшение динамики спада до 39,5 п. с 38,8 п. Инфляция в еврозоне ускорилась до 0,9% в январе при ожиданиях 0,5%. Ранее в декабре была зафиксирована дефляция на уровне —0,3%. Цены производителей еврозоны сократили своё падение в январе до —1,1% с —1,9% в декабре, что также оказалось немного лучше прогнозов. Однако статистика почти не отразилась на паре EUR-USD, которая снижалась почти на 0,3% до $1,201. Частично слабость евро объясняет рост доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам она уже поднялась до 1,12% по сравнению с 1,1% накануне.

Перспективы дефицитного рынка толкают нефть вверх

Нефть продолжает капитализироваться на фоне сокращения запасов в США. По данным API, на неделе до 29 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,3 млн бар. Запасы бензина упали на 0,24 млн бар., а дистиллятов на 1,6 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращение официальных запасов нефти на 2,4 млн бар., рост запасов бензина на 1,5 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 1,3 млн бар. Перед министерским совещанием OPEC+ технический комитет подготовил прогнозы, согласно которым среднее сокращение глобальных запасов в текущем году составит 1,1 млн бар. в сутки. Своего пика дефицит на рынке достигнет в мае, когда запасы будут сокращаться на 2 млн бар. в сутки. К июню ожидается, что уровень запасов в мире окажется ниже среднего показателя за пять лет. Совещание OPEC+ также пройдёт в среду, но каких-либо решений не ожидается.

Отчёты и переговоры по стимулам будут в центре внимания американских инвесторов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможное незначительное снижение Dow Jones и на рост до 0,6% в NASDAQ. Акции Alphabet сохраняли существенный рост на расширенных торгах после отчёта, показавшего рост выручки на 23% на фоне восстановления рекламного бизнеса Google. В бумагах Amazon динамика позитивная, но оптимизм сдерживается опасениями из-за ухода основателя Джеффа Безоса с поста генерального директора в III квартале. После закрытия регулярной сессии отчитаются Qualcomm, eBay и PayPal. Также на рынке ждут новостей по прохождению пакета «Спасения Америки» за $1,9 трлн. По информации из Белого дома. Президент Джо Байден намерен встретиться с сенаторами от республиканской партии, которые настаивают на сокращении пакета до $618 млрд. До конца дня выйдут данные ADP Services по занятости в частном секторе, а также индексы PMI и ISM в сфере услуг США. Российский рынок постепенно успокаивается по поводу внешнеполитических рисков, так как ничего нового, по сути, не происходит. Рубль и тянется вслед за нефтью, да и рублёвый индекс МосБиржи может выйти в плюс благодаря акциям нефтегазового сектора.



